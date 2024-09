Sporo kuhana domaća, jadranska hobotnica naše je go-to jelo za ovu godinu

Zvučat će na prvu kao floskula, ili kao ne daj Bože plaćeni PR članak, ali neka mjesta zaista su bajkovita, čarobna, posebna i kad ih jednom čovjek vidi, više ništa neće gledati istim očima. Upravo takvo mjesto je ljetnikovac Palace Natali u Dubrovniku. Poslije deset godina obnove po strogim konzervatorskim smjernicama, ljet nikovac Natali na Gornjem Konalu, koji datira iz 16. stoljeća, prošle je godine zasjao punim sjajem istovremeno se naslanjajući na bogatu dubrovačku ladanjsku povijest i ističući sinergiju tradicije te moder nog. Hotel s 21 sobom i najdivnijim vrtom u cijeloj Dalmaciji ove godine bio je spreman za logičan korak naprijed – otvaranje istoimenog restorana u čudesnom vrtu renesansnog stila.

Foto: Restoran Natali

Restoran kapaciteta 40-ak sjedećih mjesta idealan je za romantične večere, sve vrste malih proslava i obiteljskih okupljanja, ali i za intimnu večeru koja će vam ponuditi iskustvo drukčije od svega viđenog. S kulisom u kojoj je smješten, s pogledom na vrt, a preko zidina na more i vedro zvjezdano nebo, ovaj restoran, u ambijentalnom smislu, nema konkurenciju. Ako je točno da prvi dojam diktira naša mišljenja, malo je reći da smo na prvu bili očarani. Ali najbolji dio večeri tek je slijedio. Večera pod chefovskom palicom Dubravka Stanojevića počela je žestoko – fantastičnim tuna tartarom s čipsom od kapara i home made flat kruhom koji je zahvaljujući domaćoj ljutoj majonezi davao nepcu onaj nužan “kick” koji volimo kod tartara. Tuna je jadranska, kao uostalom i sve u restoranu. Chef Stanojević i sam kaže kako mu je cilj kuhati s lokalnim i sezonskim namirnicama.

Foto: Restoran Natali

– Sve na meniju je naše, domaće, povrće, voće, riba, začini. Važno je da je sve svježe kako bismo gostu mogli pružiti maksimum – kaže dok nam pokazuje začinski vrt koji je zasadio, a kojim dominiraju divlji kapari koji su se, logično, našli i na jelovniku. Dubravko je inače chef koji je više od desetljeća pekao zanat u restoranu s Michelinovom zvjezdicom u Dubrovniku i u ovaj jelovnik utkao je sve svoje znanje i kreativnost. Nakon vatrenog starta uslijedilo je jelo koje bismo mogli, bez lažne skromnosti, nazvati rapsodijom okusa – Jakobove kapice u umaku od fois grasa i tartufa uz dodatak moždine i čipsa od češnjaka. Umak je toliko dobar da smo u njega, nakon pojedenih Jakobovih kapica, umakali kruh.

Foto: Restoran Natali

Zatim su na stol došli domaći ravioli punjeni mousseom od gambera. Treba li naglasiti da je riječ o domaćim, jadranskim gamberima? Nakon uvodnog dijela slijedilo je glavno jelo – sporo kuhana hobotnica sa slatkim pireom od cvjetače, koromača, s tamnim umakom od hobotnice i botunima od limete. Hobotnica je bila toliko mekana da se doslovno topila u ustima, a infuzija limete iz botuna dala je jelu dozu svježine i učinila ga našim go-to jelom za ljeto 2024. A kad to se može shvatiti samo kao najveći kompliment jer konkurencija je opaka. Desert je bio rezerviran za crème brulée savršeno izbalasiranih okusa. Onakav crème brulée kakav uvijek očekujemo kad ga naručuje- mo, a rijetko dobijemo. U Palace Na- tali dobit ćete upravo taj okus koji očekujete i volite. Naravno, ako je to vaša slastica. Za one željne drugih avantura chef Stanojević uvijek ima još koju slasticu u rukavu.

Foto: Restoran Natali

Za jelovnikom ne zaostaje ni vinska karta. Nije preopsežna i isto je orijentirana na lokalnost. Našlo se tu tako 12 bijelih i 12 crnih hrvatskih vina, mahom od autohtonih sorti škrlet, graševina, malvazija istarska, maraština, grk, pošip, dubrovačka malvazija te lasina, teran, babić, tribidrag i plavac mali. Neke od zastupljenih vinarija su Korak, Coronica, Tomac, Veralda, Plenković, Stina, Kozlović, Meneghetti, Košutić, Kopjar, Kolarić, Štampar, Benvenuti, Antunović Turk, Bire, Bastian i Grgić. Imaju i pjenušce Šember Rosé, Tomac Blanc de Noirs i Jagunić Three Stars Brut te šampanjce Billecart Salmon Brut Reserve, Veuve Cliquot Rosé i Dom

Perignon. Jagunić se toči na čaše. Vinska lista logičan je slijed pratnje jelovnika koji je sažet, temeljen na lokalnim proizvodima i namirnicama, ribi naših ribara te domaćem mesu. Pasta je iz njihove proizvodnje, kao i kruh sa začinskim biljem koji svakodnevno spravljaju. Jelima se dodaje začinsko bilje iz njihova vrta te se ukrašava cvi jetom kapara koji nije samo dekoracija, to je jestiv i vrlo ljekovit cvijet.

Foto: Restoran Natali

Spajajući na poseban način bogatstvo kulturne baštine, povijesno nasljeđe, moderno luksuzno uređenje te čarobni ambijent renesansnog vrta, Palace Natali Dubrovčanima i dubrovačkim gostima otvorenjem restorana ponudio je i jedinstveni gastronomski doživljaj te nove okuse koje će dugo pamtiti. Očaravajući vrt renesansnog stila koji krasi luksuzni dubrovački ljetnikovac Natali otvaranjem restorana i dovođenjem chefa Stanojevića na njegovo čelo dobio je, bez sumnje, dodanu vrijednost. Restoran je definitivno oplemenio ponudu ovog čarobnog mjesta. Smješten u blizini dubrovačke jezgre, samo nekoliko minuta hoda od Staroga grada, s pogledom na Srđ i zanosnu morsku pučinu, restoran Natali zamišljen je kao mjesto na kojem se, osim bijega od gradske vreve i stiska svakodnevice, kroje nezaboravna gastronomska iskustva. U svojoj jedinstvenoj viziji, restoran Natali spaja mediteranske okuse s francuskim kulinarskim tehnikama oduševljavajući goste kreativnošću i maštovitošću.

Foto: Restoran Natali

Inspiriran radom u poznatim restoranima i neprekidnim usavršavanjem, svoj inovativan pristup tradicionalnim mediteranskim jelima chef je utkao i u kulinarsku viziju restorana Natali fokusirajući se na svježe, sezonske i domaće namirnice našeg podneblja. Na jelovniku restorana nalaze se stoga probrani i pedantno osmišljeni specijaliteti poput jakobovih kapica, raviola s čipsom od kadulje, foie gras ili pak tonno vitellato sa špagetima od tikvica, a poseban dodatak jelima čini aromatično začinsko bilje poput kapara i ružmarina koji rastu u sklopu zanosnog ljetnikovca. Ono što će zasigurno cijeniti svi gurmani je maštovita simbioza okusa koju čine pažljivo odabrane komponente svakog jela. Ponekad posve neočekivane, sjedinjene u jelima kreiraju nezaboravan završni dojam

čineći ih pravom zabavom za nepce.

Foto: Restoran Natali

Na mjestu koje slavi ljepotu i umjetnost uživanja u životu, pozivajući na povlačenje iz svakodnevice i uranjanje u autentično iskustvo boravka u Dubrovniku, restoran Natali upravo je savršen dodatak da osjećaj ljepote života bude potpun. I to je, iako zvuči nakićeno i pretjerano, zapravo premalo da bi se opisalo energiju, prirodu, arhitekturu i, na koncu gastronomiju koja čeka svakog tko zakorači u ovaj skriveni dubrovački vrt. Naravno, kako je riječ o fine diningu, cijene nisu za svačiji džep, ali ako želite iskustvo koje ćete pamtiti, isplati se odriješiti kesu.