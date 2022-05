'Spavala sam s kolegom s posla i tek dan nakon saznala da je 15 godina mlađi od mene'

- Imam 35 godina i samohrana sam majka jednog sina. Prije nekoliko mjeseci počela sam raditi na novom poslu i odmah se sprijateljila s dečkom s kojim radim. Znala sam da je mlađi od mene, ali naše godine zapravo nikada nisu došle na red kada smo razgovarali pa nisam bila sigurna. Činio se zreo, čak više od mog bivšeg muža koji ima 40 godina. Nakon jednog izlaska s ekipom s posla, završili smo u krevetu skupa - napisala je jedna žena u pismo terapeutkinji za Mirror.

Seks joj je bio sjajan, ali sljedeće jutro kada su razgovarali u krevetu, on joj je priznao da ima samo 20 godina. Mislila je da ima oko 28 pa joj je razlika u godinama bila solidna, no ovo joj je bilo previše. On je djelovao malo posramljeno i rekao joj je da se osjeća loše što to prije nije spomenuo. Sada se ona osjeća razočarano jer se zaljubljuje u njega, a ne vidi budućnost s njim zbog njegovih godina, te ne želi ulaziti u vezu koja ne vodi nigdje, s obzirom na to da je upravo izašla iz jedne loše veze.

- Poznajem nekoliko parova s 15 godina razlike u godinama, iako su se oni upoznali kad su već bili stariji. On je dosta mlad, ali pretpostavljam da to ovisi o vašem razmišljanju i onome što trenutno tražite u životu. Ako tražite životnog partnera i ne mislite da je spreman za to, a sumnjam da je sa svojih 20 godina, onda nema smisla nastaviti s tim. No, nema ništa loše ni u tome da živite u trenutku i uživate u ovome dok traje. Možda ne biste toliko trebali razmišljati o tome hoće li funkcionirati, već samo uživati i ići dan po dan - odgovorila joj je Coleen Nolan.

