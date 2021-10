Sestre troše novce i novce da bi izgledale identično, a žele operirati čak i intimne dijelove tijela

Dolly i Daisy Simpson, 25-godišnje blizanke iz Velike Britanije gostovale su u jutarnjem programu This Morning na ITV programu, zajedno s majkom Christinom, i pričale o estetskim operacijama kojima su se podvrgnule.



Ove sestre nisu htjele samo povećati grudi ili smanjiti nos, njihov cilj je da izgledaju potpuno identično, prenosi Daily Mail.



Grudi, usne i nos su sređeni, a sestre su šokirale kada su priznale kojim će se još zahvatima podvrgnuti. Naime, žele imati identičnu vaginu, pa će ići na labioplastiku, a nakon toga i na brazilsko podizanje stražnjice.



Majka Christina kaže kako joj odluka djevojaka teško pada i ne vidi potrebu za tolikim mijenjanjem vlastitog izgleda. "Vjerujem da su razne okolnosti izazvale ovakvu odluku. U školi su ih često znali zadirkivati jer su nosile istu odjeću, a one su se loše osjećale. Društvene mreže su također imale utjecaj... Kao roditelj, na kraju dana samo želite da vaša djeca budu sretna i zdrava, ali ja sam zabrinuta što one žele i dalje ići na operacije, pogotovo sam protivnik brazilskog podizanja stražnjice. Ne mogu im braniti ništa, ali mogu ih savjetovati."



Majčina zabrinutost djevojke ne sprječava da dalje ulažu u svoj izgled. "S 18 godina smo popravile usne, a onda smo počele razmišljati što bismo dalje mogle korigirati. Slijedila je operacija nosa, pa grudi. Nije čak da želimo izgledati identično koliko imamo iste nesigurnosti. Imale smo manjak samopouzdanja i zajedno si ga sada podižemo", kažu sestre koje odlaze kod istog kirurga.

Građani o padu Facebooka, Instagrama i WhatsAppa: "Htio bi da nam se to češće događa, bilo mi je lijepo bez društvenih mreža"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Influencerica koje je potrošila 170.000 kn na operacije pokazala kako je izgledala prije njih, a sada se žali: Ne mogu pronaći dečka