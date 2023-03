Seksualna terapeutkinja: Za održavanje iskre u krevetu slijedite ovih nekoliko pravila

Seksualna terapeutkinja Vanessa Marin otkrila je kako ona i njezin partner održavaju iskru u svojoj vezi - a sve se svodi na dva vrlo stroga pravila. Naime, rekla je da se oslanja na ljubljenje sa svojim suprugom Xanderom svake večeri kako bi osigurala da ostanu 'povezani'', te ohrabruje druge da daju priliku njezinoj isprobanu tehniku ​​za dobrobit svoje veze, piše The Sun.

Vanessa, koja je također i autorica New York Timesovog bestselera Sex Talks, oglasila se na društvenim mrežama kako bi objasnila svoju teoriju i objasnila kako je njoj i njenom partneru do sada dobro funkcionirala. U videu objavljenom na zajedničkom TikTok računu para @vanessaandxander, objasnila je da se ona i njezin suprug "ljube svake noći" bez iznimke.

- Bok, ja sam Vanessa Marin i ja sam licencirana psihoterapeutkinja, specijalizirana za seks. Dakle, evo kako to obično ide u dugim vezama. Kada tek počnete izlaziti jedno s drugim, kao da ne možete maknuti ruke jedno s drugog. Uvijek se dodirujete i uvijek se ljubite. No, nekoliko godina kasnije većina se parova nađe u sličnoj nevolji. Većina ljudi, kada uđu u dugotrajnu vezu, prestanu se toliko dodirivati ​​i ljubiti.I, na kraju, dođe do točke u kojoj se stvarno ljubite samo kada pokušavate započeti seks. Ali ono što se događa mnogim ljudima – pogotovo ako ste partner s nižim spolnim nagonom u vezi – jest da počnete izbjegavati bilo kakav dodir ili ljubljenje. Na primjer, ako niste divlje raspoloženi, ne želite da vas partner poljubi i mislite da će to dovesti do seksa. No, ovo samo dodatno potiče razmišljanje da ljubljenje mora, ili bi trebalo, dovesti do seksa - objasnila je.

I ne samo to, Vanessa je rekla da to također može rezultirati izbjegavanjem i udaljavanjem, a ona to naziva i "reakcijom čekinje". Naime, 'reakcija čekinje' se događa kada postanete toliko oprezni na partnerov dodir ili poljupce da zapravo možete osjetiti kako se nakostriješite kad god vaš partner dođe i pokuša uspostaviti kontakt s vama. Kako bi spriječili da se to dogodi, Vanessa je rekla da parovi trebaju odvojiti poljupce od seksa – a tu je njezino drugo pravilo.

- Željeli smo si pružiti puno iskustava u kojima smo se ljubili, a to nije vodilo do seksa. Dakle, naše je pravilo da se moramo ljubiti svake večeri i mora postojati kontakt jezikom. Ako smo stvarno iscrpljeni, to može biti vrlo brzo, ne mora oduzeti puno vremena ni puno energije, ali mora postojati određeni kontakt jezikom. Međutim, većinu noći radije produljimo sesiju ljubljenja na minutu ili dvije - rekla je.

Razmišljajući o tome kako se to nastavilo mijenjati i poboljšavati njihov odnos, zaključila je da je ta noćna rutina skinula pritisak s njih da imaju seks ako se počnu ljubiti, te im je doista omogućeno da uživamo u ljubljenju samo radi - ljubljenja.

