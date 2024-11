Seksualna stručnjakinja otkrila: Žene koje žele imati nezaboravan seks moraju raditi ove tri stvari

Stručnjakinja za veze i seksualna edukatorica, dr. Laura Berman, otkrila je što svaka žena treba učiniti kako bi se osjećala samopouzdanije u spavaćoj sobi. Naime, kako tvrdi, svaka žena bi trebala paziti na tri stvari kako bi se osjećala samouvjerenije u spavaćoj sobi. To su stvari koje prakticiraju žene s fantastičnim seksualnim životom, piše Best Health Magazine.

Brine o svojoj kosi: Trošenje dodatnog vremena na kosu doista poboljšava vaše samopouzdanje u spavaćoj sobi. Nedavno istraživanje pokazalo je da bi jedna od tri žene zapravo otkazala spoj ako joj frizura izgleda loše. Briga o izgledu i kvaliteti kose itekako utječe na seksualni život. To podiže samopouzdanje jer se žena osjeća ženstvenije, ljepše, strastvenije. Dr. Laura Berman kaže da postoji biološka sklonost zašto žene toliki prioritet stavljaju na to da budu zadovoljne svojom kosom.

- U društvu se smatra lijepim i poželjnim imati sjajnu i gustu kosu, čistu kožu i oči koje svijetle, sve su to znakovi reproduktivnog zdravlja. To pokazuje da je žena zdrava i živahna - pojašnjava dr. Berman.

Kaže svom partneru što voli u seksu: Dr. Berman tvrdi kako mnogi ljudi zapravo ne poznaju dobro ženske genitalije, pa ni same žene. - Šokirana sam koliko žena ne zna gdje im je klitoris - otkrila je terapeutkinja. Ako to već niste učinili, dr. Breman predlaže ženama da uzmu ogledalo i upoznaju se sa svojom vaginom, a da se pritom dodiruju i obrate pažnju kako se osjećaju i što je im posebno ugodno. Kada saznate više o sebi, moći ćete naučiti što vas pali. Nakon toga, točno ćete znati gdje i kako reći svom partneru da vas dodiruje na način koji vam odgovara.

Preuzimaju kontrolu nad vlastitim orgazmom: - Muškarci često dobivaju seksualno obrazovanje iz pornografije. To je žalosno, ali istinito. To znači da znaju imati iskrivljen pogled na ono što uzbuđuje ženu. Da stvar bude još gora, mnoge žene ne govore što žele, a što ne tijekom seksa - kaže stručnjakinja. Dodaje kako mnoge žene sa kojima se susrela ne žele povrijediti partnera kada vide koliko se trudi u krevetu pa makar same ne uživaju pretjerano u tome. To rezultira time da znaju glumiti orgazam i zapravo iz cijele priče izađu nezadovoljne.

- Glumljenje orgazma više šteti odnosu nego što mu koristi. Žene koje nikada nisu imale orgazam mi govore: "To će se dogoditi kada upoznam pravog muškarca". No, to ne ide tako. Postizanje vlastitog orgazma je nešto za što se svaka žena treba pobrinuti. Budući da mnoge ne mogu doći do vrhunca penetracijom, postoje i druge opcije. Seksualne igračke su najjednostavnija opcija - objasnila je dr. Breman.

