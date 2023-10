Seks terapeutkinja otkrila kako je njezin brak bio u velikoj krizi: 'Nisam htjela da me suprug dotakne'

Sredinom 2020. godine, na vrhuncu pandemije COVID-19, osjetila sam da više ne podnosim da me moj suprug ni dotakne, ispričala je psihoterapeutkinja iz Kalifornije Vanessa Marin.

Kad god bi je njezin muž Xander s kojim je bila 12 godina pokušao zagrliti ili poljubiti, ona bi, kaže, ustuknula, i cijelo tijelo bi joj se naježilo. “Bilo je to čudno jer na početku veze nismo mogli držati ruke podalje jedno od drugoga”, objasnila je. “No nakon godina zajedničkog života i pritisaka pandemije, izgubili smo tu intimnost. Bilo je zastrašujuće."

Par, koji živi bez djece u Santa Barbari, proveo je mjesece skupa u karanteni, a njoj je sve više smetala i sama njegova prisutnost. Zato su smislili plan: svake bi se večeri uvukli u krevet i ljubili 30 do 60 sekundi, bez ikakve namjere da idu dalje od toga, a nakon samo nekoliko tjedana, Marin je, kaže, počela prema Xanderu osjećati gotovo istu strast kao kad su se tek upoznali.

“To je postala posebna slatka stvar koju smo radili zajedno”, rekla je Marin koja je nedavno objavila i svoju prvu knjigu, Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life. “Provodili smo vrijeme ljubeći se i dodirujući se kao u ranijim fazama naše veze”, ispričala je za NY Post, a parovima koji se možda baš i ne vole ljubiti Marin predlaže grljenje, maženje i držanje za ruke.

“To neće nužno spasiti brak koji je na rubu razvoda”, ističe terapeutkinja, “ali apsolutno vrijedi pokušati.” A evo koji su njeni savjeti za druge parove koji prolaze kroz slično iskustvo, a htjeli bi ponovno osjetiti međusobnu privrženost i privlačnost:

Prisjetite se: “Odvojite trenutak da razmislite o seksu sa svojim partnerom i podijelite to s njim još danas”, kaže Marin, dodajući da to možete učiniti licem u lice ili putem SMS-a. U svakom slučaju, to je jednostavan, razigran način za povećanje intimnosti.

Seksajte se tijekom dana: Umjesto da seks ostavite kao posljednji zadatak večeri, Marin parovima savjetuje da intimnosti daju prednost ranije navečer. “Seksajte se rano navečer ili čak tijekom dana jer tada imate najviše energije. . . To je mala promjena koja može napraviti iznenađujuće veliku razliku.”

Budite ljubazniji prema njemu/njoj: Ulaganje napora da partnera pozdravite sa smislenim pozdravom punim ljubavi može intenzivirati emocionalnu i fizičku vezu. "Na odlasku i na dolasku se srdačnije pozdravite jer i to može stvarno pomoći da povećate osjećaj bliskosti", savjetuje Marin.

