Majka troje djece godinama doji svog supruga: 'Moje ga mlijeko čini mentalno jačim'

Alexander i Rachel s Floride zajedno su 12 godina i imaju troje djece; od sedam, šest i nepune dvije godine; a premda svi koji to čuju komentiraju da nije normalno, Alexandera njegova supruga doji još od rođenja njihovog prvog djeteta, a to mu, tvrdi muškarac, pomaže da se bolje osjeća... "Počelo je prije nekoliko godina na krstarenju", kaže Rachel i objašnjava da je ona u to vrijeme dojila svoju kćer, no par je na odmor otišao bez djece. "Shvatila sam da sam zaboravila ponijeti pumpicu za mlijeko pa sam tri dana provela s nabreknutim grudima i bojala sam se da ću dobiti mastitis od nakupljenog mlijeka", ispričala je. Tada je, kaže, netko iz Alexanderove obitelji vjerojatno u šali predložio da on popije nakupljeno mlijeko, a par je odlučio poslušati.

"On je uživao pijući ga i shvatili smo da je to najbolji način", rekla je, a kad su se vratili kući, rekao joj je da ne želi prestati. Ipak, sve do rođenja trećeg djeteta dojenje Alexandra bilo je povremeno, no nakon trećeg poroda i on je sve češće tražio 'svoju porciju'. Alexander naime tvrdi da ga mlijeko njegove supruge čini mentalno jačim, a ubrzo je došlo do toga da ga je Rachel hranila i tri puta dnevno, pa su to odlučili smanjiti na samo jednom u nekoliko dana ili čak jednom u tjednu.

"On tvrdi da se zbog mog mlijeka bolje osjeća i da nema ničeg što ga tako 'podiže', a okus mu je, kaže, slatkast i sličan okusu bademovog mlijeka", kaže Rachel. Prema Alexandru, mlijeko njegove supruge puno je slađe od kravljeg i vrlo je ukusno, te je za njega 'najbolji napitak koji postoji'.

Rachel se tome ne protivi jer, kako ističe, voli dojiti svog muža zbog emocionalne veze koja tako jača među njima, kao i zbog osjećaja kože na kožu koji dijele. "Kada ga dojim najdraže mi je da leži na meni i pije jer se tako rađa najveća povezanost, no ponekad bude i u nekom drugom položaju; npr. sjedi na krevetu ili ja stojim iznad njega", objasnila je 30-godišnja majka. Ipak, par kaže da to nikada ne bi napravili u javnosti, a time bi šokirali i članove obitelji koji vjerojatno misle da je sve samo šala.

