'Seks s dečkom je užasan, ali ne znam kako da mu kažem. Bojim se da ćemo prekinuti!'

– Sve bi bilo savršeno u mojoj novoj vezi, samo da me moj dečko može u potpunosti seksualno zadovoljiti. Uživamo u puno predigre, ali on jednostavno ne uspijeva zadržati erekciju tijekom seksa – požalila se jedna djevojka stručnjakinji The Suna.

Viđaju se posljednja tri mjeseca i dok im je oralni seks u redu, on postane toliko nervozan zbog spolnog odnosa da ili traje samo nekoliko sekundi ili uopće ne mogu imati seks. Zna da mu se jako sviđa, kaže da ga više privlači nego bilo koja od njegovih bivših, ali ona ne vidi rješenje.

– Pokušala sam sve - polako, pričajući, govoreći mu da nije važno, ali istina je da sam se počela osjećati neispunjeno. Počeo je izbjegavati intimnost jer se boji da će se to ponoviti. Brinem se da ćemo prekinuti. Kako mu mogu pomoći da možemo uživati ​​u našem seksualnom životu? – pitala je.

– Većina problema s erekcijom kod mladića proizlazi iz psihološkog, a ne fizičkog problema. Nemogućnost vašeg dečka da uživa u seksu gotovo je sigurno zbog živaca. I to je začarani krug: što se više brine, to će se više dogoditi. Dobar savjet je da pristanete da nemate spolni odnos nekoliko tjedana. Usredotočite se na ljubljenje, maženje i masažu. Tada bi mu se erekcije trebale vratiti prirodno, a samopouzdanje bi mu se trebalo vratiti – odgovorila je Deidre.

