Sanjali ste da vam kosa opada? To bi mogao biti zabrinjavajući znak koji ne biste trebali ignorirati

Snovi mogu biti i čudni i prekrasni, ali vrlo često imaju skriveno značenje. Iako gubitak kose nije neuobičajen, što znači kada se to događa u vašoj podsvijesti? Iako je sasvim prirodno ostati užasnut nakon što ste svjedočili ispadanju vaše kose dok ste u stanju sna, to zapravo nije neuobičajeno - i ima veze sa strahom i gubitkom. 'Sanjati da vam kosa opada govori o gubitku kontrole u vašem životu', rekla je za Mirror Adora Winquist, analitičarka snova.

Ona predlaže da razmislite o svom životu kako biste pokušali shvatiti događa li se nešto što mislite da ne možete zaustaviti. Nakon što to shvatite, to vam može pomoći da se san više ne ponovi. Način na koji gubite pramenove jednako je važan. 'Ovisno o kontekstu sna, opadanje vaše kose može odražavati da odbacujete stare ideje ili uvjerenja', rekla je Lauri Loewenberg, druga analitičarka snova, 'To također može značiti da vam je ponestalo ideja ili da ne znate kako postupiti ili nastaviti s određenom situacijom'. Može predstavljati raskrižje na kojem morate donijeti odluku.

Kosa zapravo ima mnogo značenja, posebno u našim snovima. Ponekad se može povezati s ponosom, taštinom i osjećajem za izgled. 'Tipično, kosa umu koji sanja predstavlja misli, ideje, uvjerenja i/ili ono što nam je na umu. Poput kose, te stvari niču iz glave', rekla je Lauri.

Boja kose također igra značajnu ulogu. Na primjer, ako su vaši pramenovi svjetlije boje u snu nego što su inače u stvarnom životu, to može značiti da se vaš način razmišljanja posvjetljuje, možda se osjećate prosvijetljenim ili imate pametnu ideju. Ako u snu vidite sebe kako šišate kosu, to može značiti da ste skratili planove ili se možda predomislili u vezi s nečim. Iako može biti uznemirujuće zamisliti da vam kosa opada, to bi mogao biti način na koji vas vaš um upozorava na druge brige s kojima se možda niste spremni suočiti.

