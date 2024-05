Potrošila je preko 60 tisuća eura na solarij: 'Ni strah od raka kože nije me zaustavio'

Aisleyne Horgan-Wallace obožava solarij. Ne samo da voli preplanulost, već je i navalu endorfina koju kaže da osjeti svaki put kad se počasti sunčanjem. "Neki piju vino da se opuste, ja za to imam solarij”, kaže bivša natjecateljica Big Brothera. "Čine da se osjećam poletnom i sretnom. Stvara mnogo veću ovisnost od pića."

No, Aisleyne nije jedina koja voli koristiti solarije. Više od četvrtine Britanaca koristi solarije, prema novoj studiji, a mnogi nisu svjesni rizika. Anketa dobrotvorne organizacije Melanoma Focus pokazala je da 28 posto osoba u dobi od 16 do 65 godina koristi solarije, a dok je 62 posto njih svjesno da mogu povećati rizik od raka kože, 38 posto nesvjesno je opasnosti, piše The Sun.

VEZANI ČLANCI:

Samopriznata ovisnica o solariju Aisleyne imala je samo 17 godina kada je počela koristiti solarij. Zvijezda reality TV-a (45) u početku ih je koristila svakih nekoliko mjeseci, ali sada to čini i do dva puta tjedno. Nevjerojatno, ona procjenjuje da je potrošila oko 54.000 funti na više od 2.600 sunčanja tijekom svog života. I unatoč upozorenju o raku kože, ona ne pokazuje znakove prestanka. "Ovisna sam", priznaje. "Počela sam ih koristiti nakon što sam radila s prekrasnom djevojkom u trgovini. Uvijek je bila preplanula i osjećala sam se tak blijedo pored nje. Tada sam živjela u hostelima, ali bih skupila novac i išla na solarij jednom mjesečno, ili svaka dva mjeseca. Sada ih koristim jednom tjedno, ali ako imam veliki događaj, koristit ću ih dvaput tjedno četiri tjedna prije."

Svaka sesija od 10-15 minuta košta je 20 funti. Za Aisleyne je to više od dobivanja preplanulosti - nju to ispunjava. "Za mene, visok endorfin vrijedi više", kaže ona. "Dajem si te male kapljice radosti i to me košta samo nekoliko funti." Ležaljke za sunčanje koriste umjetno UV zračenje visokog intenziteta za brzo tamnjenje i mogu oštetiti stanice kože. To bi moglo dovesti do raka kože — uključujući melanom, najopasniju vrstu. Nakon straha od raka kože nakon nastupa u Big Brotheru 2006., svjesna je rizika.

“Nakon sunčanja u Big Brother kući otkrila sam kvržicu čudnog oblika na nozi. Bio je poput madeža i pojavio se nakon sunčanja na prirodnom suncu. Ali nakon što sam ga pregledala, otkrila sam da nije kancerogen", ispričala je. Unatoč tom pozivu na buđenje, Aisleyne iz sjevernog Londona još uvijek uspijeva opravdati svoje redovite odlaske u solarij. “Iako znam da su opasni i dalje ih volim. Mogao bi te sutra udariti autobus, možeš dobiti rak na druge načine, samo ne znaš. Zašto ne bismo uživali dok smo ovdje, sunčali se i izgledali najbolje što možemo?", dodaje.

Priznaje da je korištenje solarija uzelo danak na njezinoj koži. "Solariji definitivno postaruju kožu i to primjećujem kada ih koristim. Ali tome se suprotstavljam botoksom i pojačivačima kože lica (injekcije hijaluronske kiseline za poboljšanje teksture kože) koje radim sama jer se bavim estetikom. Ali kad vidim da mi se bore pojavljuju jer provodim previše vremena u solariju, to je kao poziv na buđenje i pokušavam ih malo usporiti", priznaje. Zabrinuti obožavatelji kritizirali su je zbog objavljivanja fotografija iz solarija na društvenim mrežama. "Imala sam trolove koji su mi govorili da prestanem ići na solarije”, otkriva ona. "Kažu da promoviram nešto što ne bih trebala."

Unatoč zdravstvenim rizicima, cijeni i kritikama, Aisleyne se ne planira odreći te navike. "Potrošila sam bogatstvo na solarije i ne planiram stati. Zbog toga se osjećam dobro i to mi je važnije od rizika", kaže.

Odlučila je 'trenirati kosu' pa ju nije prala 20 dana: 'Nisam bila spremna na posljedice'