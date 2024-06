Vodenjake očekuju uzbudljivi ljubavni dani, a Blizanci će biti zavodljivi i erotični

OVAN

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete jednako uživati bilo kao samac s prijateljima, bilo udvoje s voljenom osobom. Nerijetko ćete sve pomiješati zajedno i svi će biti zadovoljni. Oni koji su još sami lako će uspostavljati kontakte.

KARIJERA: Malo više truda pokazat ćete u poslovima gdje se treba pokazati kreativnost ili tamo gdje postoji publika. U djelatnostima iz sjene, vi ćete raditi tek toliko koliko se mora, a niste svjesni da se i tim putem može stići daleko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BIK

LJUBAV: Nastavit ćete se snalaziti kako znate i umijete. Jedan dan bit će sjajno, a drugi nikako. Najbolje se da se ovaj drugi dan osamite. Ne ulazite u rasprave jer one neće dobro završiti. Ono dobrog vremena između vas i voljene osobe provedite u ljubavi.

KARIJERA: Ojačat će korespondencija s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Povezat ćete se s njima i razmjenjivati poslovna iskustva. Neki će zbog posla i putovati. To će ih osvježiti i probuditi u njima nove poslovne ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete kreativni u kuhanju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Zavodljivost i erotičnost bit će vam glavna obilježja i kriteriji kojim ćete se rukovoditi u osobnom životu ovih dana. Možda ćete voljenoj osobi čak ići i na živce, jer kad ona poželi malo mira, vi biste navalili. Budite malo suzdržaniji.

KARIJERA: Vaši nadređeni pojačat će pritisak, ali vi ćete imati dovoljno snage i za povećan obim poslova. Vjerojatno ćete u svim tim radnim zadacima uživati. Neki će posao sada dobiti. Kod drugih će pak porasti njihove odgovornosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Dobar vjetar u leđa u ljubavnom životu pratit će vas cijeli ovaj tjedan. Iskoristite to da osigurajte sebi kvalitetan odnos s osobom do koje vam je stalo. Mogući su dugi izlasci, veseli izleti ili putovanja u dvoje za pamćenje.

KARIJERA: Ako vam se učini da je pred vama dug put, prihvatite to s veseljem, jer je isti dobar. Ono što se pokrenulo, nastavit će se razvijati dalje i to na stabilan i sustavan način. Na vama je da se prilagodite najbolje što znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite neka vas vodi intuicija.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Vjerojatno ćete biti zabavljeni zagonetnom ljubavlju ili ćete osjećati iskušenje tajne ljubavne veze. Uglavnom ćete igrati na šarm i neobaveznost, ali će se ispod toga kriti nešto drugo. Željet ćete idealnu, duboku ljubav. Onu koju je teško dosegnuti.

KARIJERA: Ulazite u razdoblje kad će vam posao biti u drugom planu. Dani su dobri za domaće kućne radove, pa ako možete, uzmite bar dio godišnjeg. Oni koji rade uglavnom će funkcionirati rutinski. Odradit će ono što moraju, a bit će odsutni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete u svakom sportu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Većinu idućih dana bit ćete zadovoljni. Štoviše, nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom bit će spremni dijeliti ama baš sve. Oni koji su još sami neka više popričaju s ljudima iz bliže okoline. Tu ih čeka jedna simpatija.

KARIJERA: Ostvarili ste ciljeve iznad svih očekivanja i sad osjećate potrebu za odmorom ili bar predahom. I vrijeme je povoljno za godišnji. Tko može, neka putuje. Tko još radi, vjerojatno će i dalje raditi revno, a neki će mijenjati kolegu, pa će raditi za dvoje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je opuštanje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Zastoji, prepreke i frustracije su na pomolu. Oni koji su u duljoj i stabilnoj vezi pa poznaju svog partnera znat će kako izdržati ovo razdoblje. Zapravo i nije loše, ali u usporedbi s onim iza vas, lošije je. Zaboravite prošlost. Novi je dan.

KARIJERA: Vaši suradnici ovih bi dana mogli odigrati važnu ulogu u vašoj karijeri. Vjerojatno će se odlučivati o nečem što će imati utjecaja baš na vas. Moguće je da ćete i vi sami dobiti priliku za napredovanje o čijem značaju još niste svjesni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Uspjet ćete premostiti distancu u osobnim odnosima, kao i neraspoloženje, tupost za ljubav. Bit će vam obojima drago zbog toga. Oni koji su još sami bit će zainteresirani za suprotni spol više nego inače. Neće oklijevati u udvaranjima.

KARIJERA: Počinje vaših pet minuta kad ćete zaista moći pokazati što sve znate. Zato zaboravite na bilo kakvu lažnu skromnost, sjetite se svega onog što dosad postigli i s punim pravom prezentirajte svoje sposobnosti. Bit ćete uspješni i učinkoviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otvorite se za ono što dolazi.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Izgledat će kao da vas je prethodno dobro vrijeme razmazilo, pa sad i najmanju frustraciju doživljavate ako dramu. Važno je da se s tim nosite strpljivo i da imate na pameti da je sve prolaznog karaktera. Ne dajte se iskušenjima. Dobro ste.

KARIJERA: Zamislit ćete se nad svojom budućnošću, a posebno nad svojim talentima. Shvatit ćete da oni nisu do kraja izraženi i iskorišteni. Tražit ćete načine kako ih uklopiti u posao koji radite, a neki će riskirati s novim poslom sa strane.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

JARAC

LJUBAV: Čak i ako niste baš najzadovoljniji, nemojte samovati, nego idite među ljude. Oni će vas rado prihvaćati i još više željeti u svom društvu. Vjerojatno ćete imati i mnogo udvarača, a to što vas neće ispunjavati, manji je problem. Popularni ste.

KARIJERA: Čekate da drugi daju svoj sud o onom što ste napravili zajedno sa svojim suradnicima. Oni će vas podržati, ali vi sami od sebe zahtijevat ćete još više. Ponekad će vaša očekivanja biti nerealno visoka. Nitko nije savršen.

ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite više voća i povrća.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Pred vama su sve bolji ljubavni dani, no problem će biti u tome što ćete svako malo dolaziti u iskušenja da pretjerujete u strastima, da pritiskate voljenu osobu sa svim zahtjevima ili da budete ljubomorni. Uz više samokontrole, moguća je sreća.

KARIJERA: Intenzivirat će se teme poput financija ili liste prioriteta u poslovanju. Neke firme možda će postavljati nova pravila u tom području. Morat ćete se pokazati kao ozbiljan i profesionalan suradnik. Moguće je i da će se mjeriti vaša postignuća.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete u borbi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Izgledat će kao da vi ne držite konce u svojim rukama. Ipak, vaš će se privatni život postepeno poboljšavati, a onda će se i osmijeh polako vraćati na vaše lice. Ne očekujte doduše bajku, ali uz malo tolerancije, sve će biti solidno.

KARIJERA: Koliko ste dugo maštali o nekim poslovnim potezima, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge u poslu, ali i obratno. Bit će to zanimljiva razmjena iskustava.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će uzbudljivih snova ili nesanice.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Škorpion, Jarac, Vodenjak