'Rekla mi je da želi dijete, a ja nisam siguran jesam li spreman. Više volim miran život'

Cura mu je jasno dala do znanja da se želi udati i jednog dana imati obitelj. Ipak, on ne želi djecu i ne zna trreba li joj to reći pa je za savjet pitao terapeutkinju portala The Sun Deidre.

"Rekla mi je kako želi obitelj. Nisam siguran u sve to. Volim miran život, puno slobodnog vremena i želim imati dovoljno novaca da mogu raditi što god poželim, kao na primjer putovati. Znam da su ovo kritične godine za žene koje žele dijete."

Ne zna treba li joj nešto reći odmah ili možda još malo pričekati i razmisliti o svemu.

Deidre mu je odgovorila: "Pričajte sa svojom djevojkom što prije. Mora znati na čemu je i ne želite da vam jednog dana kaže da je trudna, a vi niste spremni."

