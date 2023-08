Rasprava među roditeljima: Koliko često djetetu treba mijenjati pidžamu?

Koliko često vaše dijete nosi svježe opranu pidžamu za spavanje? To je najnovija rasprava koja je uključila mnoge roditelje na internetu, a oni su dali cijeli niz različitih odgovora, od svakog dana do jednom tjedno. Za mnoge bi roditelje idealan scenarij bio imati djecu u čistoj odjeći što je češće moguće, ali to nije uvijek moguće, piše Mirror.

Dakle, osim ako vaše dijete nema barem sedam pari pidžama, dati mu potpuno čist set za spavanje svake večeri čini se malo nedostižnim. I za većinu roditelja koji su se uključili u raspravu, to je bilo očito, jer se činilo da velika većina ima opušteniji pristup higijeni svog djeteta prije spavanja.

Rasprava je započela u temi na Redditu nakon što je jedna osoba upitala: "Imam malo dijete i osmogodišnjaka i moja žena inzistira da nose čistu pidžamu svaku večer, dok ja mislim da bi to trebalo biti rjeđe. Koliko dugo vaša djeca nose njihove pidžame? ​​Ovo ne uključuje ljetne mjesece!"

Jedna je osoba bila na strani supruge tog čovjeka u raspravi, jer su inzistirali na tome da, budući da kupaju svoju djecu svaku večer, ima smisla da i oni nose čistu pidžamu. Svaku večer svježe pidžame jer je noćno kupanje dio naše rutine", glasio je komentar. Dok su drugi roditelji tvrdili da imaju fleksibilniji raspored prema kojem njihova djeca mijenjaju pidžame svaki drugi dan ili svaka tri dana. Netko je napisao: "Imam sedmogodišnjaka i trogodišnjaka. Svaki ima po dva kompleta pidžame i nosi ih naizmjenično, svaki se pere jednom tjedno."

Ali većina roditelja priznala je da pidžamu svom djetetu mijenjaju samo kada je vidno prljava jer su po njima prolili hranu ili kada su je nosili tjedan dana. Jedan roditelj je komentirao: "Ako ima neugodan miris, a promijenimo ju. Ako ju dijete nosi tjedan dana, promijeni se. To je sve." Dok se drugi složio, napisavši: "Sve dok je pidžama čista? Moja djeca imaju dvije i tri godine, dakle pidžame traju od pet minuta do tjedan dana."

