Puno veći rizik: Znate li što će vas ubiti prije nego pretilost?

Ali nije samo to važno da bismo se osjećali dobro i bili zdravi. U jednadžbu treba uključiti i ciljeve kojima stremimo, stvari kojima se veselimo, ali - najvažnije, druge ljude s kojima se osjećamo dobro.

Previše hrane, naravno, kao posljedicu ima - pretilost, što vodi do brojnih problema sa zdravljem, pa naposlijetku i do rane smrti. Prema jednom istraživanju, biti "single" odnosno bez partnera u životu, može biti još smrtonosnije.

Sveučilište Brigham Young u SAD-u istražilo je rezultate 218 istraživanja koje su provjeravale utjecaj usamljenosti i društvene izolacije na ljude. Zaključili su da izolacija povećava rizik od smrit za 50 posto, a pretilost za "samo" 30 posto.

Autorica istraživanja dr. Julianne Holt-Lunstad rekla je da "veza koju imamo s drugima predstavlja primarnu ljudsku potrebu i važna je za preživljavanje".

"Ekstremni slučajevi novorođenčadi koja nemaju skrb ili manjak kontakta s ljudima, često umiru, pa se zato i društvena izolacija koristi i kao - kazna", rekla je za Viral Thread.

Naravno, ovo se ne odnosi samo na ljude koji su solo, no osobe koje imaju partnera, manje će se osjećati usamljenima nego oni koji su "single". Nedavno je istraživanje pod nazivom "Loneliness in Older Persons: A Predictor of Functional Decline and Death" koje je istraživalo usamljenost kod starijih osoba, pokazalo kako je 1600 njih starijih od 71 godinu umrlo ranije zbog usamljenosti, nego njihovi društveniji vršnjaci.

