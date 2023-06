Prva stvar koju ugledate otkrit će zašto i koliko ste privlačni drugim ljudima

tvrdi istraživanje

Kućni ljubimci dobri su za vaše zdravlje, evo zašto

Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Michigan,koje je objavljeno u časopisu Journal of Aging and Health, ukazuje na to da učinak kućnih ljubimaca (‘pet effect’) ne štiti samo srce i crijeva, što je već poznata teorija, nego može imati važnu ulogu i u očuvanju funkcija mozga u starijoj dobi