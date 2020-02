Pronašla je posebne kolače vlasnice: 'Bila je napušena cijeli dan'

Camine Deville na svom Twitter profilu podijelila je zgodu u kojoj se našla njena mačka Carmilla. Naime, Carmilla je pojela nekoliko kolača s marihuanom i ona je toliko utjecala na nju da se počela ponašati čudno i neuobičajeno, piše metro.co.uk.

Carmine je osobnost svoje mačke opisala kao 'groznu gremlin-mačku koja je neuništiva i ima želudac napravljen od željeza'. Također je za nju rekla da bi se 'za polovicu starog i tvrdog peciva borila sa samim Bogom i pobijedila'. Kako je ona došla do ovih posebnih kolača?

Njena vlasnica je u zamrzivaču ostavila kolače napravljene s posebnim sastojkom, a malena Carmilla pronašla je način za otvaranje zamrzivača te se poslužila kolačima. Carmine je očito zaboravila da njena mezimica neće pustiti da poslastice i slastice stoje nepojedene, čak i ako su u umotane u papir i tri zasebne vrećice.

Kada je Carmine došla doma i otkrila da je jedna od njenih mački pojela njene kolače, uhvatila ju je panika: "Započela je montaža od 30 minuta gdje sam ja plakala dok sam umotavala svoje mačke u ručnike i nasilno ih hranila peroksidom, dok su se one naravno otimale."

Na kraju je otkrila da je samo Carmilla bila nestašna: "U trenu kada su ju droge udarile shvatila je da je jako zaribala." Zatim je preostalo samo pričekati da ju droge puste te idućih četiri sata njena vlasnica trpjela je njeno čudno ponašanje.

"Došla je u moju sobu, plakala da ju podignem na krevet i zatim samo gledala u svoje šape i rep zabrinjavajuće dugo", bila je jedna od objava na njenom Twitteru.

