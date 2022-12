Profesionalna čistačica otkrila trik za čišćenje cijele tuš kabine: Potrebno vam je samo nekoliko minuta!

Na čišćenje tuš kabine mnogi gledaju kao na naporan i težak posao, no to je nešto što se mora napraviti. Jedna profesionalna čistačica na svom je Tik Tok profilu otkrila da to zapravo može biti prilično jednostavno, te tvrdi da uz njezine savjete vaša tuš kabina može biti blistavo čista u samo nekoliko minuta, piše Daily Mail.

Proces je uključivao ribanje tragova sapuna i vode i zatim poliranje cijele površine suhom krpom od mikrovlakana. U videu ona demonstrira čišćenje korak po korak.

- Ako postoje bočice šampona na policama u tušu, ili komadići sapuna, prvo ih treba maknuti - rekla je.

Kacie je zatim počela čistiti cijelu površinu mokrom krpom od mikrovlakana, vodom i deterdžentom za pranje suđa, počevši od vrha prema dolje. Zatim je isprala sapunicu, te ribala područja koja trebaju dodatno čišćenje - poput kutova, a nakon toga je još jednom isprala vodom.

- Po potrebi četkicom očistite i fuge između pločica - dodala je.

Kacie je zatim oribala slavine, crijevo i glavu tuša, kao i police, te sve isprala. Nakon toga je upotrijebila gumeni brisač stakla, kako bi uklonila sve tragove vode s površine. Na kraju je izglancala tuš suhom krpom od mikrovlakana i sve je izgledalo kao novo.

Mnogi su ju u komentarima pitali kako se ne smoči tijekom procesa, a ona je odgovorila da nikada ne stoji odmah ispod tuša, te da stoji na ručnicima od mikrofibre kada izađe.

