Pregovarate s poslodavcem o plaći? Napravite ovaj kratki potez, savjetuju stručnjaci

Novo istraživanje objavljeno u Journal of Applied Psychology kaže da tijekom pregovaranja o plaći može biti korisno napraviti kratku pauzu u govoru, od najmanje tri sekunde.

To je sa svojim kolegama otkrio profesor Studija rada i organizacije na Tehnološkom Institutu Massachusetts Jared Curhan koji kaže kako kratka šutnja može 'olakšati pomak do jasnijeg razmišljanja', što će zauzvrat dovesti do boljeg dogovora.

U istraživanju su sudionici; studenti sa Tehnološkog Instituta; nasumce raspoređivani da budu ili kandidati za posao ili regrut, a zatim su morali pregovarati o zaposlenikovoj plaći.

Otkrili su da se često, kad tijekom pregovora nastupi tišina, događa onaj 'aha' momenat izvanrednih rješenja i otkrića.

- Isto tako, otkrili smo i da ja, da sugovorniku ne bi bilo neugodno, bitno i da ta šutnja ne traje ni prekratko ni predugo, a optimalno je između tri i devet sekundi - rekao je Curhan za HuffPost.

Naravno, kaže, smatra li netko šutnju neugodnom može biti i kulturološki određeno, pa je u jednoj sličnoj nizozemskoj studiji šutnja od četiri sekunde bila dovoljna da potakne negativne emocije i odbijanje, dok je studija provedena među američkim i japanskim bankarima pokazala da Japanci u prosjeku u minuti razgovora naprave čak pet sekundi namjerne pauze ili šutnje, dok Amerikanci u minuti šute manje od jedne sekunde.

Kako primijeniti šutnju u pregovorima o plaći

Zaposlenik može na pregovorima o plaći osjetiti pritisak da odmah odgovori na ponudu poslodavca, no Curhan savjetuje da se u takvim situacijama ne žuri.

- Ako vas u bilo kojem smislu iznenadi ono što vam ponudi poslodavac ili netko drugi u njegovo ime, najbolje je reći: 'O tome moram razmisliti, možemo li se još čuti', jer ćete obično kad prođe nešto vremena postići puno bolji dogovor nego u 'žaru trenutka' - rekao je.

On zato savjetuje da, ako ste tijekom pregovora uzbuđeni, napravite kratku pauzu u govoru - od tri do devet sekundi - kako biste razmislili o prednostima i nedostatcima ponuđenog...

