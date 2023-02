Potrošila je više od 100 tisuća eura na stražnjicu: 'Želim imati najveću na svijetu!'

Natasha Crown iz Švedske imala je ukupno šest operacija podizanja stražnjice jer, kako ona kaže, što je stražnjica veća, to bolje. Međutim, unatoč tome što voli svoje tijelo, ona se bori s pronalaskom ljubav jer njezin "oblik tijela i osobnost plaše muškarce". Ona kaže: “Želim najveću stražnjicu na svijetu. Za mene što je veća pozadina to bolje. Poznat sam po svojoj velikoj stražnjici“, prenosi The Sun.

„Moja zadnja veza bila je prije sedam godina. Prilično sam ekstremna pa mislim da me se ljudi boje. To je zastrašujuće za muškarce. Imaš moju osobnost, a zatim imaš moje tijelo i onda imaš sve ostalo povrh toga. To je ekstremno“, rekla je Natasha koja je prvi puta išla na operaciju podizanja stražnjice sa 20 godina. Nadodala je kako se tada radilo o Brazilskom podizanju stražnjice, a od tada se podvrgnula još pet operacija. Natashin san o najvećoj stražnjici na svijetu započeo je kad je počela vježbati u teretani. Ona kaže da joj je tada sinula ideja da „napumpa“ stražnjicu i tako je krenulo njeno neobično putovanje. Nadodaje: “Veće je uvijek bolje. Nadam se da ću jednog dana pronaći nekoga.”

Foto: @natasha_crown_official1

Još jedna žena koja je željela imati veću stražnjicu je Tiffany Conroy iz Irske. Otputovala je u Tursku na brazilsko podizanje stražnjice - ali ljudi su smatrali da riskira život kako bi se uklopila u standarde ljepote. Unatoč tome što je prozvana najopasnijom plastičnom operacijom na svijetu, ozloglašeno brazilsko podizanje stražnjice i dalje je vrlo popularno. Svake godine tisuće ljubitelja ljepote spremni su riskirati svoje živote za živahniju stražnjicu i uži struk, ali s obzirom da jedan od 3000 zahvata završi smrću, oblik pješčanog sata ima visoku cijenu.

Crna statistika, međutim, nije bila dovoljna da odbije Tiffany. Nakon što je skupila dovoljno novca, vizažistica je otputovala u Tursku, podijelivši putovanje sa svojih 4,4 tisuće obožavatelja na TikToku. Kako bi bila sigurna da je spremna, Tiffany je dosta istraživala i spakirala svoje torbe u skladu s tim. Među stvarima koje je ponijela sa sobom su hrpe uložaka, ženski pisoari kako ne bi morala sjesti da mokri, paketi tableta protiv bolova, kao i udobni grudnjaci. Nakon što je operacija završila, mlada je žena otkrila da je imala modrice - no novi uzak struk i bokovi bili su vrijedni teškog oporavka.

Unatoč tome što se činilo da je zadovoljna svojim novim tijelom, Tiffany je naišla na kritike na internetu. "Ne mogu zamisliti da riskiram svoj život zbog podizanja stražnjice, ali svatko neka radi kako smatra da je nabolje", napisala je jedna osoba. Netko drugi se složio, pitajući se: "Nije li ovo jedna od najopasnijih operacija". Nakon što su je kritizirali jer je riskirala život da bi otišla pod nož, zaljubljenica u ljepotu uzvratila je i objasnila razloge zašto je odabrala Brazilsko podizanje stražnjice: ''Željela sam ovu operaciju godinama i godinama, ono u što sam bila nesigurna nikada ne bih popravila teretana. Pažljivo sam istražila sve o svome kirurgu i bolnici“. Dodala je da njen doktor nikada nije imao nijedan smrtni slučaj.

