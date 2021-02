'Poslao mi je fotku gdje je sa sinom u kadi, a bivša ih je slikala: Treba li mi smetati?'

Dečko i ja smo godinu i pol skupa i obožavam ga, a vjerujem i on mene. On je već bio u braku i ima trogodišnjeg sina, a nedavno mi je poslao fotku na kojoj je sa sinom u kadi, a slikala ih je njegova bivša žena. Je li čudno što mi to smeta?, počela je anonimna žena svoje pismo terapeutkinji i stručnjakinji za ljubavne odnose, Deidre Sanders.

- Brine me da mu se ona možda pokušava vratiti - kaže djevojka, a premda je on uvjerava da je s bivšom u dobrim odnosima samo zbog djeteta, ona je, kaže, počela sanjati da su se njih dvoje pomirili i da su opet svi troje 'sretna obitelj' njoj iza leđa.

- Ponekad čak i prespava kod nje, u drugoj sobi naravno, jer maleni živi s njom, a tamo su mu još i neke stvari - piše djevojka. Dečko je s bivšom, dodaje, u kontaktu svaki dan - doduše u vezi sina - ali ona se ipak pita zašto je uopće s njom u vezi kad je tako blizak s djetetovom mamom.

Nekoliko su mjeseci čak, kaže, zbog nje vezu držali tajnom, da je ne bi povrijedili.

- Kad je napokon saznala rekla mu je kako je sretna što je krenuo dalje, ali bojim se da glumi i da je ljubomorna - kaže djevojka i napominje kako se ona s njim, iako su u vezi, vidi samo jednom ili dvaput tjedno kad skupa odu u šetnju, ali svaki dan razgovaraju telefonom.

- Kad smo skupa vidi se da mu je stalo, a često pričamo i o zajedničkoj budućnosti - rekla je.

Deidre joj je savjetovala da mu mirno kaže kako ne smatra primjerenim ulazak bivše u kupaonicu dok je on u kadi gol, ni slične situacije u kojima su njih dvoje bespotrebno bliski.

- Ako mu ne bude bitno kako se osjećate, dobro razmislite možete li ostati u vezi koja vas čini tako nesigurnom - savjetovala je Deidre u svojoj kolumni za The Sun.

