Poslala je supruga da kupi kozmetički proizvod koji ne postoji: Sve zabilježila kamerom i nasmijala internet

Tara Thorpe sa svojim suprugom snima kratke, duhovite videe za društvenu mrežu TikTok. U novoj objavi odlučila je pratiti najnoviji trend u kojem žena pošalje svog partnera u drogeriju da joj kupi kozmetički proizvod – koji zapravo ne postoji. Ona je izmislila naziv.



Tako je Tara rekla Adrianu da kupi "Magic FwemFwem Fresh 2000", a ona će ga pričekati u automobilu.

Pogledajte video:

Uključila je kameru kada se vraćao i snimila njegovu reakciju. "Jesam li ja idiot?!" pitao je i dodao: "Poslala si me da kupim Magic FwemFwem Fresh 2000, a prodavačice su me gledale kao da nisam normalan. Jedna je čak pozvala kolegicu da je pita je li čula za to, a onda su mi se obje počele smijati. Osjećao sam se poniženo!"



Tara se ne može prestati smijati i nastavlja s provokacijom pitajući ga je li kupio na kraju proizvod. Adrian ljutito kaže da ga je iznervirala, prenosi LADbible.

Hrvati ponovno uzrujali EMSC: 'Zvučite smiješno i jadno, potresi će i dalje tresti'