Policija nam je otkrila broj žrtava cyberbullyinga: Lani evidentirali 362 slučaja

Kaznena djela počinjena putem komunikacijske tehnologije počeli smo pratiti 2018. godine, a ukupno smo zabilježili 362 slučaja. Kaznena djela protiv osobne slobode u koje spadaju prisila, prijetnja i nametljivo ponašanje, identificirana su 122 puta. Kaznena djela protiv privatnosti (neovlašteno fotografiranje ili snimanje i nedozvoljena uporaba osobnih podataka) registrirana su 15 puta, dok je spolno uznemiravanje registrirano četiri puta, započeo je Ivo Jakić iz Službe prevencije u Ravnateljstvu policije.

Kada je riječ o borbi protiv cyberbullyinga, fokus se stavlja na prevenciju. Potreban je rad s roditeljima, kao i nastavnim osobljem, a ako dođe do eskalacije, potrebno je obratiti se policiji, napominju iz Službe za prevenciju.

Policija ima nekoliko različitih projekata i mehanizama borbe protiv zlostavljanja. Osnovan je nacionalni program 'Sigurnost djece na internetu', a drže se i predavanja u raznim županijama u suradnji s udrugama koje se time bave, kao i organizirana predavanja u raznim školama.

- MUP je razvio aplikaciju 'Red button' koja omogućuje građanima da prijave sadržaje koji su nezakoniti. 'Red button' omogućuje prijavu bilo kakvog kaznenog djela kao što je seksualno uznemiravanje - kazao nam je Ivo Jakić.

Policijska iskustva su pokazala kako su cyberbullyingu nažalost najčešće izloženi oni najmlađi.

- Najčešće je riječ o učenicima nižih razreda osnovnih škola (3., 4. i 5. razred) koji zbog svoje nekritičnosti nisu ni svjesni što im se događa. Iako zlostavljanja pogađaju svakoga, žrtve su obično mlade, a većinom je riječ o vršnjačkom nasilju - zaključio je Jakić.

No, žrtve cyberbullyinga sve češće su i žene, a posljednjih godina raste broj žrtava beauty cyberbullyinga zbog kojeg je lani izbrisano čak 115 milijuna fotografija s društvenih mreža. Beauty brand Rimmel pokrenuo je globalnu kampanju protiv beauty cyberbullyinga „I will not be deleted“, a ambasadorice te akcije su pjevačica Rita Ora i model i glumica Cara Delevigne. Čak 55 milijuna žena iz cijelog svijeta na svojoj su koži osjetile tu vrstu cyber nasilja odnosno kako su istraživanja pokazala jedna od četiri žene ima iskustvo s beauty cyberbullyingom, što znači da svatko od nas poznaje osobu koja je osjetila takvo nasilje na svojoj koži.

Rimmel se udružio i s međunarodnom neprofitnom organizacijom, The Cybersmile Foundation, višestruko nagrađivanom anti-cyberbullying udrugom, koja se zalaže za rješavanje svih oblika digitalnog zlostavljanja. Uz Rimmelovu podršku tijekom naredne tri godine, Cybersmile će pokrenuti "Cybersmile Assistant", alat koji je najnoviji Al driven tool koji će preporučiti odgovarajuće resurse, pomoćne instrumente, organizacije i članke lokalizirane korisniku te najprikladnije za njihov određeni problem. Priroda AI machine learning znači da će Cybersmile Assistant postati intuitivniji i učinkovitiji kako raste tijekom vremena.

Pogledajte video za kampanju "Takva sam, kakva sam" u kojem su sudjelovale blogerica Matea Frajsberger i Ivana Čuljak.

Sadržaj u sklopu projekta Takva sam kakva sam powered by Rimmel