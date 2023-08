Pogledala suprugovu povijest pretraživanja na iPadu pa se užasnula: ‘Zabrinuta sam!’

Kada ste u vezi, važno je poštivati ​​partnerovu privatnost. Stvari kao što je pregledavanje partnerovih telefonskih poruka definitivno su loše, ali ponekad možete slučajno naletjeti na nešto što jednostavno ne možete ignorirati. Tako jedna žena nije mogla vjerovati svojim očima kada je slučajno naišla na povijest pretraživanja interneta svog supruga, koja se pojavila na obiteljskom iPadu, koji je bio sinkroniziran s njegovim Apple ID-om, piše Mirror.

Bez sumnje se nadajući da će vidjeti stvari poput 'gdje kupiti najljepše cvijeće' ili 'najbolji restorani za izlazak', bila je užasnuta kada je saznala da je tražio prostitutke u svom lokalnom području - i na kraju ga je suočila s tim.

Anonimna žena se obratila online forumu Babycentre kako bi pitala ima li razloga za zabrinutost i objasnila da se prvi incident dogodio prije 12 mjeseci, kada je njezin suprug bio na poslu. Ona mu je to spomenula, a on je tvrdio da ga zanima kako ih pronaći. U nedavnom postu je ispričala: "Onda je opet bio odsutan i tražio 'posao za odrasle'. Sada je bio u inozemstvu i tražio 'najbolju tajlandsku masažu' i kaže da ga bole leđa i da samo traži masažu? Ali kakvo je vaše mišljenje? Osjećam se grozno. Zapravo ne vjerujem da je bio nevjeran... JOŠ!"

Dodala je da ju suprug "totalno izluđuje" kada to spomene, govoreći da je "nesigurna" i da on "nije učinio ništa loše". Nastavila je: "Imamo dvoje vrlo male djece zajedno. I dok je on odsutan, ja pazim na njih i pazim da u kući ima dovoljno hrane i da bude lijepo i uredno kad se on vrati."

Drugi korisnici su u komentarima rekli da bi i oni bili zabrinuti da su u istoj situaciji. Jedna je osoba dodala: "Bilo bi dovoljno da izgubim poštovanje prema svom partneru i pretpostavljam da bih se osjećala paranoično i ne bih mu vjerovala. Ne kažem automatski da biste trebali prekinuti vezu i otići, ali da sam ja na vašem mjestu, mislim da bih to vidjela kao pokazatelj da je to početak kraja... Ako nije sretan i pokušava to pronaći negdje drugdje, na kraju će to i učiniti." Druga je komentirala: "Uopće mu ne bih oprostila traženje prostitutki. Ali isto tako ne bih bila u vezi u kojoj nema povjerenja i u kojoj partner gleda moju povijest pretraživanja."

