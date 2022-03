Platio sestrino vjenčanje 270 tisuća kuna, a odbio napraviti isto za polusestru: 'Nismo toliko bliski'

Ponekad je ljudima s velikim obiteljima teško svoje vrijeme ravnomjerno sa svima podijeliti tako da se svi osjećaju jednako voljeni i cijenjeni, pogotovo ako se s nekim članovima obitelji slažete bolje od drugih. Jedan je muškarac tako na Redditu ispričao kako je u svojoj obitelji izazvao probleme nakon što je ponudio da plati vjenčanje svoje sestre, a odbio učiniti isto za svoju polusestru.

Anonimno dijeleći svoju priču koju prenosi Mirror, muškarac je rekao da je za sestrino vjenčanje dao oko 270 tisuća kuna, ali da ni lipe neće dati svojoj polusestri jer nisu bliski i ne smatra ju obitelji.

I dok on misli da je to opravdano, polusestra se uzrujala pa je razgovarala i s očuhom da ga on pokuša natjerati da bude velikodušniji.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka:

"Moja se sestra uskoro udaje. Jako ju volim i znao sam da ću jednog dana pomoći platiti njeno vjenčanje. To je nešto što sam oduvijek želio učiniti. Ona to nije tražila, to je bio moj osobni izbor. Moja polusestra je došla k nam kad sam ja imao 16, a ona 9 godina, a s 18 sam se preselio na sveučilište. Nikad nismo imali posebno bliske odnose. Dobri smo jedno s drugim kada se sretnemo tijekom obitelji okupljanja, ali zapravo nemamo blizak odnos", objasnio je u objavi, a kako se ona također udaje, bila je uznemirena kad je shvatila da ništa nije dao za njezino vjenčanje.

Komentatori objave na Redditu stali su u obranu muškarca i tvrdili da on nije dužan platiti vjenčanje svoje polusestre, jer svoj novac može trošiti kako god želi.

"Samo joj reci ne i ostani čvrst pri tom. Čudno je da se osjećala da ti je dovoljno bliska da ti platiš njezino vjenčanje, ali nedovoljno da bi mogla sama razgovarati s tobom o tome. Morala je natjerati tatu da ti prigovori", komentirala je jedna korisnica.

"Reci svom tati da tradicionalno roditelji pokrivaju vjenčanje, tako da je to na njemu. Tvoj doprinos tvojoj drugoj sestri bio je veliki vjenčani dar koji si odabrao zbog vaše bliskosti, ali nije tvoja obveza niti odgovornost", dodao je drugi korisnik.

Kako u nekoliko sekundi popraviti patentni zatvarač?