'Platila sam ženi da zavede mog supruga, ali nije uspjela jer - već ima ljubavnicu'

– Moje je olakšanje bilo kratkog vijeka kada mi je žena koju sam angažirala da zavede mog supruga rekla da nije bio zainteresiran za nju. Naime, otkrila mi je da ima puno mlađu ljubavnicu – napisala je jedna žena za The Sun.

Zajedno su već 12 godina te imaju troje djece od sedam, pet i tri godine. Njihov seksualni život je imao nekoliko problema od rođenja njihove djece, ali nije mislila da je njezin suprug toliko uznemiren zbog toga da pronađe ljubavnicu.

– Nismo zajedno proveli ni Valentinovo jer je on još uvijek bio u uredu. Bila sam pomalo sumnjičava. Ali kad sam prošla kroz njegovu povijest pretraživanja, nije bilo ništa sumnjivo. Ako ništa drugo, osjećala sam se krivo. Uskoro mi je rođendan i vidjela sam da je prošli tjedan kupio Tiffany narukvicu – nastavila je.

No, njezina sestra nije bila uvjerena i nagovorila ju je da plati drugu ženu da zavede njezinog supruga. Ona je pristala i to je bila najgora greška u njezinom životu. Iako on nije pao na njihovu zamku, otkrili su da ima mlađu ljubavnicu s kojom se redovito nalazi.

– Ne možete zaboraviti što ste saznali. Koliko god da je njegova nevjera bolna, morate se suočiti sa stvarnošću ako želite da vaša veza ima ikakve šanse za preživljavanje. Mnogi parovi se uspiju vratiti jači nakon afere. S hrabrošću se treba pozabaviti onim što je pošlo po zlu i što treba promijeniti. Sve dok ste oboje spremni pokušati i on vam može iskreno pokazati koliko mu je žao, moći ćete ići naprijed. Učinite prvi korak da mu kažete što znate – odgovorila joj je Deidre.