Pjenušavi festival pobijedio je vrijeme i razveselio ljubitelje vinskih mjehurića

Na novoj, rekli bismo boljoj, lokaciji parka Maksimir održan je 5. salon pjenušavih vina Zagreb. Točnije, svoj je novi dom ovaj festival pjenušaca pronašao u Restoranu Maksimir koji je nedavno preuređen te je pod novim vodstvom pa je tim zanimljivije bilo prošetati saonom koji okupio 27 izlagača iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Već sama ta brojka bila je garant da će se na pjenušavo okupljanje isplatiti doći i ta je garancija potvrđena jer u ponudi za probu bilo je oko stotinu pjenušaca od kojih i više nego solidan broj sasvim novih.

Foto: Julio Frangen

Treba reći kako loše zagrebačko vrijeme ovih dana nije omelo posjetitelje da se okupe u lijepom broju te se opuste uz vinske mjehuriće uz zvuke filmske glazbe Elme & Admira koji ćine sastav Filmmusicorkestar. Dakle, bila je to prilika da se probaju noviteti, primjerice, vrhunskog slovenskog vinara Isteniča, pa zatim Kota, Degrassi, Albina, Protner i Kozinc koji su imali ove godine najbolje ocijenjene pjenušce mreže Salon of Sparkling Wines. Bila je to, dakle, jedinstvena prilika za sve zainteresirane da probaju ponajbolje što za ponuditi imaju ovi vinari uz još noviteta koje su ponudili.

Foto: Julio Frangen

Zaista je užitak bio probati nove Isteničev i Kozinceve pjenušce, pa onda i Kotu, ne zanemarujući ostale. A onda je tu bilo i još noviteta kao i poznatih etiketa Petrača, Kopjara, Meneghettija, pa onda Bolfana, Misala kao i interesantnog Degarrinog pjenušca od pošipa ili onog znanog od žlahtine vinarije Pavlomir. Bilo bi nepošteno izdvajati favorite, iako ih imamo, jer sasvim sigurno se neće svi složiti s nama te je izvjesno kako je svatko mogao pronaći pjenušac kojem se kasnije vratio. Pohvalno je što su održane dvije besplatne radionice.

Foto: Julio Frangen

Prvu radionicu, već tradicionalnoga naziva »Pjenušavi susret u čaši: Hrvatska & Slovenija« moderirale su organizatorice dr. Nina Levičnik, osnivačica mreže Salon of Sparkling Wines i prof Marija Vukelić, direktorica Salona pjenušavih vina Zagreb. U neobaveznom vinskom razgovoru uz najbolje ocijenjene pjenušce Mreže - Istenič, Kota, Degrassi, Albina, Protner i Kozinc - polaznici su prepoznavali »šampanjske« note ali i nove utjecaje »terroira« što se posebnom ogledalo u slovenskim pjenušavim vinima u kojima je jedna od ukomponiranih sorti bila i »žametna črnina«, nekad davno korištena u popularnom »cvičeku«.

Foto: Julio Frangen

Na drugoj radionici »Zagorski i istarski mjehurići: Kota & Degrassi« po dva pjenušca su predstavili vinari Tihomir Kota iz Zagorja i Moreno Degrassi iz Istre, predstavivši na taj način i povijest vinarija te svoje pjenušave pravce, sorte, terroire i planove za nove pjenušce.