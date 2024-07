PITANJE DANA Javljate li se bliskim osobama razglednicom s ljetovanja?

I dalje ih se može kupiti u svakom turističkom mjestu, nisu skupe, nude se razni motivi, crteži, fotografije, plaže i prirodne i kulturne znamenitosti, no razglednice su, čini se, sve manje popularne među građanima.

Tome su vjerojatno doprinijele društvene mreže, na kojima će i tako osvanuti fotografije većine naših odmora, a takve "besplatne razglednice" dostupne svima bez puno muke i razmišljanja svakako su jednostavnija varijanta, no znači li to da je običnim papirnatim razglednicama došao kraj?

"To je tradicija od koje ne odustajem, jer mislim da je sjajan znak pažnje" kazala nam je jedna čitateljica, a čitatelj nam je komentirao da on razglednice prijateljima šalje iz zezancije, najčešće neku duhovitu sa životinjama na slikama. "Obožavam slati i primati razglednice. Ima nešto posebno u tome kad ih biram i pišem posebnu poruku osobama koje volim i do kojih mi je stalo. Posebni je gušt kad mi jave da su primili i da ih je razveselilo" objasnila nam je druga čitateljica.

Očigledno je da neki i dalje vjeruju u simpatičnu gestu slanja razglednica, usprkos problemima koje su nam naveli, poput vrlo spore isporuke zbog koje se često vrate kući prije no što razglednice stignu, ili činjenice da danas mnogi jednostavno ne znaju adrese svojih prijatelja.

