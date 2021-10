Pitali smo građane što im se lijepo dogodilo u zadnje vrijeme, a odgovori su oduševili: 'Tata će dobiti novi gebis!'

Od početka prošle godine do danas ljudi su se susreli s teškim periodom - cijeli svijet zahvatila je pandemija, puno vremena proveli smo odvojeni od najmilijih, a Hrvatsku su pogodila i dva jaka te mnoštvo slabijih potresa. Ekipa Večernjeg lista odlučila je razbiti sivilo pitajući građane koje su im se, u zadnje vrijeme, lijepe stvari dogodile, a njihovi odgovori pokazuju koliko su male stvari bitne.



Prvi prolaznici, otac i sin pohvalili su se kako su jutros naručili novi gebis za starijeg gospodina, a k tome nisu morali ni dugo čekati na pregled što ih je posebno usrećilo. "Odlično, najbolja vijest! Tata može opet fino papati, ne samo juhice, nego i meso."

Sreli smo i vlasnicu modne agencije Talia Models, Tihanu Harapin Zalepugin koja je rekla: "Bila je revija u Hölgu i imali smo tombolu. I ja sam dobila prvu nagradu. Vikali su: mito i korupcija, namješteno! Sad si idem po nagradu, mogu izabrati cipele koje hoću."



"Evo, sinu smo pokrili kuću, sad se radi fasada, to je poklon djeci i unucima! Učinili smo to za svog sina, snahu i unučad. To je nešto što čovjek može reći da je lijepo i da nas veseli", rekao nam je jedan bračni par.



Jedna prolaznica pohvalila nam se da će postati baka i to po deseti put jer njezina kći čeka šestu bebu!

