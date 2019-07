Pijani putnici vikali i povraćali na letu od Manchestera do Zadra. Kad su sletjeli, uhitila ih je policija!

Ovaj let od Manchestera do Zadra sa zrakoplovnom kompanijom Ryanair svi će pamtiti. Mladi pijani muškarci cijelim su se putem, koji traje tri i pol sata, derali, a vrhunac je bio kada se jedan od njih ispovraćao. Svemu su svjedočili Aneta Zukow (24) i Piotr Nesan (32) koji su fotografirali i snimali, a to je potom objavljeno u Daily Mailu. Video možete pogledati na njihovom portalu.

Muškarci su išli na Hard Island festival, a bilo ih je oko 70. Let je kasnio upravo zbog njih jer ih je posada pokušala smiriti, ali neuspješno. Nisu slušali nikoga, a alkohol je učinio svoje.

Drunken passengers are filmed vomiting in the aisles, shouting and chanting during three-hour Ryanair 'flight from hell' https://t.co/Al5WkOOev2 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 9, 2019

Osim što su cijelo vrijeme vikali i derali se, jedan se i ispovraćao po podu zrakoplova, a kasnije je jednostavno zaspao."Bilo je kao da smo vani, ali bez glazbe. Derali su se i nitko ih nije mogao smiriti. Svi su bili pijani. Zapravo su imali tulum u zrakoplovu. Bili su životinje. Već su pijani ušli u zrakoplov, a zbog njih se nije služio alkohol cijelim putem. Ovo nam je najgori let u životu", rekla je Aneta. Gotovo su svi oni išli na festival, a nakon što je zrakoplov sletio, trojicu je uhitila hrvatska policija.