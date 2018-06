Pet razloga zašto ćemo posjetiti 20. Špancirfest

Od 17. do 26. kolovoza u Varaždinu će se održati 20. Špancirfest. Okrugla je to, jubilarna i slavljenička brojka koju će najveći, najpopularniji i najraznovrsniji hrvatski festival obilježiti u jednako velikom i raznolikom stilu.

Već dvadeset godina se, krajem kolovoza, povijesna gradska jezgra Varaždina pretvara u najveću pozornicu na otvorenom u Hrvatskoj. U deset dana Špancirfesta, ulice, trgovi, palače, parkovi, perivoji i dvorišta povijesnog Varaždina postaju pozornice, restorani, barovi, klubovi, učionice i trgovine na kojima se brojnim posjetiteljima svih deset dana nudi stotine različitih programa - koncerata, predstava, uličnih performera, kreativnih radionica uz bogatu gastronomsku i izlagačko-prodajnu ponudu.

Špancirfest je u dva desetljeća postojanja prošao dalek put te je od pretežito lokalnog događanja izrastao u važnu kulturno-turističku manifestaciju i svojevrsni sinonim za Varaždin. U proteklih dvadeset godina festival je rastao, mijenjao se, prilagođavao, osluškivao trendove, širio svoje vidike te je danas jedinstvena manifestacija, sljubljena s povijesnom jezgrom i duhom Varaždina, sadržajem toliko bogata da ju je gotovo nemoguće opisati već ju je najbolje iskusiti. Odabrali smo pet razloga zašto ćemo se krajem kolovoza ponovno zaputiti u smjeru Varaždina.

Foto: Promo

Pravi teatar je na ulici

Jeste li znali da je Špancirfest prvi ulični festival u Hrvatskoj? Ipak, kada bismo vam rekli da po varaždinskim ulicama ne možete izbjeći brojne svjetske i domaće ulične performere, lagali bismo. Zato što se ovogodišnji performeri ne zadržavaju samo na ulicama. U više od 100 različitih performerskih točaka, oni lete po zraku, skaču po fasadama zgrada i nestaju pred vašim, ali i našim očima. Kako molim?!

Volimo tradiciju ali i kreativu

U krivu ste ako mislite da pravi dame i gospoda nose obične šešire. Oni nose šešire koje su prethodno ili kupili na Špancirfestu ili ih ondje ušminkali i pripremili za nadolazeće jesenske dane. Na Trgu tradicijskih obrta svake godine i svakog dana čeka vas štand sa šeširima od filca, štofa, kepera, lana, vune. Cilindrima, polucilindrima, šlampačama. Probajte kupiti samo jedan!

Moto Špancirfesta glasi “Pokreni svoju kreativnost”, a Park kreative središnje je mjesto stvaranja, inovacije i kreacije za djecu i mlade. Kreativni program Špancirfesta vezan je uz izravni kontakt umjetnika s publikom. Kreativnica u Uskoj, Umjetnička u Školskoj, Obrtnička u Draškovićevoj, Park kreative i brojne kreativne radionice iznimno su popularne, posjećene, ali i važne jer Špancirfest nastavlja s poticanjem razvoja kulturnih i kreativnih industrija te umjetnike dovodi u izravni kontakt s tržištem i publikom.

Razni umjetnici će oživjeti fasade grada, probuditi barokne ulice i trgove, te obojati nebo iznad Varaždina različitim umjetničkim kreativnim instalacijama koje su postale svojevrsni zaštitni simbol Špancirfesta.

Foto: Promo

O glazbenim ukusima ne raspravljamo

Dan ima 24 sata, a nama je to premalo. Zato ćemo se počastiti s više od 40 sati glazbe koja će teći iz smjera svih triju pozornica postavljenih diljem grada. Počastit ćemo se i s kojim pićem više budući da su ove godine svi koncerti na glavnoj pozornici podno zidina Starog grada besplatni. UB40, Soul II Soul, The Brand new Heavies, Parni valjak, Dubioza kolektiv, SARS, Urban&4, Zabranjeno pušenje, Mia Dimšić i Zdenka Kovačićek – svi uz slobodan ulaz!

Atraktivan je ovo popis, no što nam je s glazbenim bardovima Špancirfesta? Sluša nam se netko poput Josipe Lisac, Amire Medunjanin, Vlatka Stefanovskog i Zorana Predina, a nedostaje nam intimna i romantična pozornica unutar vile Bedeković. Kao da smo znali da će organizatori baš ova zvučna imena dovesti na slavljenički koncertni program! Uz iznimni koncertni niz, vila Bedeković će ugostiti i kazališne predstave u organizaciji Kerekesh Teatra, a ulaznice po cijeni 80,00 kuna za koncerte i 60,00 kuna za predstave u prodaju će biti puštene sljedeći tjedan. Kažu da se o ukusima ne raspravlja. Srećom, za trajanja festivala bit će zastupljeni svi glazbeni žanrovi pa o ukusima nećemo ni morati raspravljati.

Kupujemo hrvatsko

Stotine izlagača ponovno će podići svoje štandove te rasporediti umjetnine, rukotvorine, autohtone, tradicionalne i moderne proizvode za gladne oči brojnih posjetitelja. Još jednom ćemo se s veseljem progurati starom gradskom jezgrom kroz rijeke ljudi koje će posjetiti ovu veliku šarenu trgovinu.

Ljubav ide kroz želudac

Tijekom deset dana na ovom kozmopolitskom festivalu nikne na desetke zalogajnica i restorančića koji nude paletu jela – od tradicionalnih varaždinskih specijaliteta do moderne fuzije jela. Na prostoru Starog grada smjestit će se gastro zona s raznolikim street-food izborom tajnih mirisa i okusa, a u prekrasnom ambijentu atrija Starog grada špancirere će dočekati - Tajna vrata Starog grada, nova zona koja će svojim programom dodatno oplemeniti ukupnu ponudu ovogodišnjeg Špancirfesta Usprkos tome, svaki čovjek koji drži do sebe, neće propustiti Špancirfest bez da dnevno pojede barem jedan varaždinski klipič. Da, ljubav ide kroz želudac!

Pet je razloga zašto ćemo mi poći na ovogodišnji Špancirfest. No, samo je jedan onaj zbog kojeg vi ne biste trebali niti trenutak dvojiti oko toga hoćete li nam se pridružiti. Smijeh. Ne kaže se bezveze da je Špancirfest festival dobrih emocija. U deset dana neprebrojive su minute koje ćete provesti dobro raspoloženi te okruženi nezaboravnim trenucima. No, pripazite! Nemojte da vas prestraši neki od neodoljivih performera ako iskoči iza ugla. I naposljetku – nemojte pretjerati s varaždinskim klipičima.