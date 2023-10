Odgovori na vječita pitanja: Treba li ove namirnice staviti u hladnjak ili ipak ne?

Vječno pitanje: Treba li nešto staviti u hladnjak ili ipak ne? Dok je za neke namirnice - poput mesa - sasvim jasno kada je u pitanju njihovo držanje u hladnjaku, druge su namirnice - poput jaja - dvosmislenije, što potiče žestoke rasprave oko ispravne tehnike skladištenja, piše Daily Mail.

Jaja: Dok većina, ako ne i svi, jaja drže u hladnjaku, to nije univerzalno mjesto za pohranu. Neki jaja čuvaju na sobnoj temperaturi ili u ormariću. Međutim, odstupanja u skladištenju jaja nisu toliko osobni izbor koliko savjetuju zdravstveni odbori i regulatori. Savjet je da se jaja drže u hladnjaku zbog opasnosti od salmonele. To je zato što se prilikom obrade peru i suše, čime se uklanja sloj koji se zove kutikula, Međutim, ponegdje postoji zabrinutost da to može dovesti do stvaranja loših bakterija. "Vjeruje se da kondenzacija u hladnjaku može dovesti do razmnožavanja bakterija", rekla je Kate Llewellyn-Waters, britanska nutricionistica.

Da bi dobio definitivan odgovor na ovu dilemu, MailOnline naručio je laboratorijsku analizu jaja. Jedna grupa uzoraka čuvana je na sobnoj temperaturi dva tjedna, a druga u hladnjaku na temperaturi od šest stupnjeva Celzijevih. Jaja iz obje skupine testirane su na E.coli, zlatni stafilokok, salmonelu, listeriju i kampilobakter. Rezultati su bili isti na početku testiranja, na kraju prvog tjedna i na kraju drugog tjedna te nisu zabilježene nikakve razlike između te dvije skupine. Oba su uzorka jaja bila bez bakterija. Laboratorijska analiza pokazala je da nije postojala razlika u kvaliteti jaja čuvanih u hladnjaku i onih koji su dva tjedna proveli na sobnoj temperaturi.

Maslac: Ako ga držite izvan hladnjaka, izdržat će, zapravo, dulje nego što mislite: od 10 do 14 dana. Visok udio masti, naime, čini ga manje osjetljivim na bakterije, što ga sprječava da se odmah pokvari (i što je razlog da ga ljudi diljem svijeta većinom drže izvan hladnjaka). Naravno, ako je maslac dobio sumnjiv okus, miris, boju - treba "igrati na sigurno" i baciti ga. Ako se drži u hladnjaku, većina maslaca će izdržati onoliko dugo koliko vrijedi rok trajanja, što može biti više mjeseci. Zapravo ga je bespotrebno toliko dugo držati u hladnjaku, kad je prilično dug i onaj rok u kojemu se maslac može držati na sobnoj temperaturi, pa da bude lijepo maziv i - reći će svaki znalac i ljubitelj maslaca - ukusniji. A potrajat će cijela dva tjedna ako smanjite izloženost maslaca svjetlu i toplini - koje mogu razgraditi molekule masti, što je put ka kvarenju - te zraku, jer tada će masti u maslacu oksidirati. Slani maslac izvan hladnjaka možete držati i duže - zasoljenost ga, naime, čini još otpornijim na bakterije. Najbolje ga je čuvati u neprozirnoj i nepropusnoj posudi namijenjenoj upravo držanju maslaca. No ako vam je u kući temperatura visoka (nerashlađena kuća ljeti, jako grijanje zimi) bolje je ipak maslac držati u hladnjaku.

Mlijeko: Čini se da se o mlijeku u hladnjaku ne može pregovarati, ali u nekim zemljama ideja da ono ide izravno hladnjak, nije normalna. U Europi mnogi ljudi zapravo ostavljaju svoje mlijeko nerashlađeno – što mogu učiniti zahvaljujući različitoj pasterizaciji. Naime, mlijeko i mliječne proizvode najbolje je čuvati na četiri do pet Celzijevih stupnjeva. Mlijeku nije mjesto u vratima hladnjaka, čak i ako je tamo najpraktičnije, stavite ga u srednje odjeljke jer je tamo je temperatura od tri do pet Celzijevih stupnjeva.

Preljevi i umaci: Gdje pohraniti preljev i začine izaziva neke rasprave. Dok se mnogi odlučuju za začine ili preljeve na sobnoj temperaturi, većina ipak nastoji sve pohraniti u hladnjak - bez obzira na to je li to tehnički potrebno ili ne. Prema preporukama američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), majonezu treba baciti najkasnije dva mjeseca nakon otvaranja. Majoneza obično sadrži kiseline koje sprječavaju kvarenje i ubijaju bakterije. Ipak, ako je majoneza, primjerice, stajala cijeli dan vani dok ste nešto pripremali, najbolje je baciti ju prije isteka roka trajanja. Ukoliko primijetite da je majoneza promijenila boju ili postala previše vodenasta, bacite ju, bez obzira je li rok trajanja istekao ili ne. Kečap i senf trebaju se staviti u hladnjak odmah nakon otvaranja. Na taj način se čuva njihovu kvaliteta. No, razliku od senfa, kečap će sačuvati kvalitetu oko šest mjeseci nakon otvaranja. Nakon toga može postati kiseo.

Kruh: Kada dođete kući sa svježom štrucom kruha, spremate li je na stol ili automatski u hladnjak? Mnogi ljudi drže svoj kruh u hladnjaku kako bi spriječili stvaranje plijesni - što se mnogima može činiti čudnim. "Čuvajte kruh u posudi za kruh, jer hladno tamno mjesto omogućuje dobru kontrolu vlažnosti", izvijestio je Serious Eats. "Kruh brže stari u hladnjaku jer uzrokuje bržu rekristalizaciju molekula škroba u kruhu nego na sobnoj temperaturi".

