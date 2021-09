Ovoga tjedna svi horoskopski znakovi bi trebali malo usporiti: Okrenite se meditaciji, jogi i dobrom odmoru

OVAN

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati s osobom s posla.

KARIJERA: Činit će vam se da vi sve možete sami. Ipak, podrška drugih dobro će doći. Imat ćete je, a nećete ni računati s njom. Stoga je prepoznajte na vrijeme i iskoristite je. Više ljudi postići će i veći rezultat. Prihvatite i protekciju jer ste je zaslužili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u bolje sutra.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav.

KARIJERA: Riješite se svojih velikih dilema koje se pojavljuju onda kad stvari ne idu kako ste zamislili. Možda sve zapravo ispadne bolje nego što ste planirali. Poradite na vlastitoj fleksibilnosti i otvorenosti. Rezultati stižu, bez brige.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dajte si više sna i više vremena za razmišljanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



BLIZANCI

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više shvaćati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobivaju na značaju. Krajem tjedna to će vam postati toliko važno da biste mogli zanemariti realitete. Ne zaboravite obaviti svoj posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s meditacijama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovakve prilike će vas raznježiti. Ipak, povremeno će biti i neprimjerenih kritika od druge strane. Zanemarite ih.

KARIJERA: Možda će vam se u prvi tren učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu tjedna postajat ćete sve potrebniji onima s kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Zaposleni u samostalnim profesijama vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovan odmor i san.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Mnogi će se predati brbljanju i uživati ogovarajući. Neće im pasti na pamet da su i oni i njihova ljubav možda meta nečijeg tuđeg trača. Zato bi bilo najbolje prvo počistiti u vlastitom dvorištu, a tek onda analizirati nečiju tuđi odnos. Razmislite.

KARIJERA: Kad se čini da ne može bolje, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da može. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete pokrenuti brda.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



VAGA

LJUBAV: Malo ćete olabaviti i na opušteniji način kako zavoditi, tako i uživati. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi neobavezno, no bit će i rasprava.

KARIJERA: Pred vama se sada otvaraju nove mogućnosti i samo o vama ovisit će kako ćete ih iskoristiti. Gledajte pozitivno, nađite u sebi strpljenja i snage. Imate dovoljno veliko samopouzdanje i čini se da je cijeli svijet vaš. Krenite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se jogom i meditacijom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Ako još tražite srodnu dušu, obratite pažnju na osobe s kojima surađujete. Netko vam je vjerojatno vrlo sklon i jedva čeka da to primijetite. Ako ste u vezi, vaš odnos bit će stabilan, ali uz određene kompromise. Prihvatite ih.

KARIJERA: Povremeno će vam nedostajati snage i motivacije da izgurate ono što želite. Sjetite se stoga što vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju utjecaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite polako.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



STRIJELAC

LJUBAV: Bez obzira što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete ipak naći mrvicu zadovoljstva. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno.

KARIJERA: U suradnji s mladim osobama ili s novim suradnicima pokazat ćete emocije više nego što bi trebalo. Pazite da ne ispadnete neprofesionalni. Zbrka u komunikaciji rezultat je žurbe. Uz bolju pripremu doći ćete do više staloženosti i mira.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nema potrebe za žurbom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Vjerojatno je da ćete dati sve od sebe da osvojite osobu koja vam je jako draga, a primijetit ćete i to da vas drugi stalno odmjeravaju. Oni u vezama pokušat će osvježiti odnos, dok će samci rado izlaziti i zavoditi. S vrlo dobrim rezultatom.

KARIJERA: Cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog pitanja na temu komunikacije. Otvorit će se mogućnosti ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put, o tome će ovisiti mnogo toga. Pokažite što znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gdje god se zatekli, širit ćete glas razuma.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Vaši osobni odnosi od ovog tjedna razvijat će se lakše i skladnije. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti, pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo. Mnogi parovi poboljšat će svoj odnos.

KARIJERA: Malim koracima može se prijeći jednaka udaljenost kao velikim. To što trenutačno nedostaje atrakcija nije znak da posao ne ide dobro. Male monotonije mogu se nadilaziti originalnijim rješenjima i humorom. Najbolje je kod kuće.

ZDRAVLJE&SAVJET: Blagi pad imuniteta. Jednostavno olabavite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Nije loše pričati, ali nemojte pričati previše jer bi cijeloj stvari mogli oduzeti na spontanosti. Pustite neka se vaša ljubavna priča razvija prirodno i bez previše analiza. Za njih će uvijek biti vremena kasnije. Jednostavno uživajte.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti nešto novo u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a krajem tjedna sve će se činiti još složenijim. Ipak, brzo ćete shvatiti što je na stvari.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Vodenjak, Jarac, Rak