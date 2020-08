Ovo su tri najčešća seksualna problema kod muškaraca: Ne brinite, rješiva su

Jedna je od češćih predrasuda da žene imaju više problema u seksualnom životu od muškaraca, no to, dakako, nije tako. Muškarci također pate od raznih problema, od impotencije do prerane ejakulacije itd. Stručnjakinja za seks Tracey Cox za Daily Mail otkrila je tri najčešća problema povezana sa seksom, ali i dala savjete kako ih spriječiti.

Nepostizanje erekcije

Gotovo svaki muškarac imat će povremenih problema s postizanjem erekcije kada napuni 40 godina. Glavni uzroci tome mogu biti psihološki i fizički. Previše pića može biti uzrok, kao i konzumacija druga, fizička iscrpljenost, pritisak, tjeskoba, stres i osjećaj krivnje kod varanja. Problemi u vezi također mogu uzrokovati erektilnu disfunkciju. Ako se ne slažete izvan kreveta, malo je vjerojatno da će se u njemu osjećati opušteno.

Što je muškarac stariji, veća je vjerojatnost da će imati problema s erekcijom, ali nije iznimka da se pojavi i u mladosti. Ako muškarac zanemari jednokratan problem s erekcijom, vjerojatno se neće više pojavljivati, no ako krene paničariti, to bi se moglo ponoviti. Dobar način da se utvrdi u koju kategoriju ide - fizičku ili psihološku - je vidjeti ima li erekciju kad se probudi ujutro. Ako ima ili je može postići masturbiranjem - uzrok je vjerojatno psihološki.

Što napraviti?

Isključite sve medicinske razloge stanja. Ostavite alkohol i cigarete. Ako uzimate lijekove, pitajte svog liječnika o mogućim nuspojavama. Ne shvaćajte ovaj problem osobno. To ne znači da ste previše debeli, prestari, niste dovoljno seksi. Ako je u pitanju nova veza, u želji da impresionirate novi partnericu, moguće je da "izgorite". Razumijevanje partnerice jako je od pomoći.

Ne može postići orgazam

Muškarci su navikli na seks u kojem postižu orgazam, dok kod žena nije uvijek tako. Izostanak ejakulacije često se događa jer osjet u penisu umanjuje previše alkohola, droga, zdravstvenih stanja ili operacije. Ili je, možda se jednostavno istrošio od previše prethodnih orgazama. Također se može osjećati uznemireno zbog svojih obaveza ili osjeća stres i anksioznost.

Što napraviti?

Razgovarajte s partnerom o masturbaciji. Kako i koliko često masturbira također je povezano sa stanjem. Muškarci koji masturbiraju više od tri puta tjedno ili izrazito intenzivno, mogli bi imati problem s postizanjem orgazma s partnericom jer je riječ o različitim podražajima. Pitajte partnera treba li mu još nešto kako bi postigao orgazam. Kod nekih je to, primjerice, oralni seks. Prebacite se na oralni seks ili međusobnu masturbaciju, koristeći jači pritisak nego inače.

Prerano postigne orgazam

Preuranjena ejakulacija najčešći je seksualni problem kod muškaraca - između 20 i 30 posto muškaraca nije zadovoljan duživom svoje izvedbe. Ako se orgazam postiže unutar jedne minute i to stanje traje duže od šest mjeseci, velika je vjarojatnost da imate ovaj problem. Istraživanja pokazuju da je potrebno prosječno između pet i sedam minuta kako bi muškarac postigao orgazam, ali postoji toliko mnogo faktora koji utječu na to. Nije preuranjena ejakulacija ako se to dogodi samo s vremena na vrijeme, dugo se nije seksao, radi nešto posebno uzbudljivo ili s nekim posebno uzbudljivim. Može se dogoditi i kada je muškarac zabrinut zbog gubitka erekcije.

Što napraviti?

Potaknite ga da pokuša 'edging’'. To je tehnika koja mu pomaže da kontrolira ejakulaciju tehnikama treninga masturbacije. Potaknite ga da masturbira sat vremena prije seksa. Što češće ejakulira, duže će moći sljedeći put. Korištenje kondoma također može pomoći. Neka prvo vama pruži orgazam, tako miče pritisak sa sebe. Ne prekidajte seks samo zato što je doživio orgazam... Studije pokazuju da što par duže ima predigru, to je veće zadovoljstvo za oba spola.

