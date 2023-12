Ovo su stvari oko kojih se ljudi najčešće svađaju sa svojim partnerima za vrijeme blagdana

Ako se svađate s partnerom za vrijeme blagdana, niste jedini. Iz nekih razloga rasprave između parova u ovom periodu godine poznate su svima, kako prenosi msn.com.

1. Gdje provesti praznike? Vaša obitelj je u jednom gradu, partnerova u drugom. Kako ćete se dogovoriti gdje idete? Ovo je najčešći razlog rasprava. Želite provesti blagdane s obje obitelji i naravno jedno s drugim, ali ne postoji način kako to izvesti. Najbolje rješenje je dogovoriti da ste jedne godine s jednom, druge s drugom obitelji.

2. Koliko ćete potrošiti na poklone? Kontroliranje financija jako je teško u prosincu, a razlike u stavovima oko toga koliko će se potrošiti na darove dovodi do sukoba. Nažalost, ove razlike ponekad mogu biti i razlog prekida.

3. Koje poklone kupiti obitelji? Možda se slažete oko budžeta koji ćete izdvojiti za poklone, pa vam razlog broj 3. ne predstavlja problem, ali dolazi do drugog. Ne možete se dogovoriti što ćete kome pokloniti. Kako biste izbjegli taj sukob najbolje bi bilo da podijelite popis članova obitelji i da kupujete odvojeno.

4. Koliko poklona kupiti djeci? Još jedan razlog rasprave često je količina poklona koju ćete kupiti djeci. Jedan roditelj želi obasipati djecu poklonima misleći kako je to poanta, dok onaj drugi želi naučiti djecu pravim vrijednostima Božića. Ove situacije teško je riješiti, ali treba sve staviti na papir i odlučiti što djeca zaista žele, što im je potrebno i koliko će se novaca potrošiti.

5. Što raditi za Novu Godinu? Stiglo je Silvestrovo i baš ove godine vi želite biti s najboljim prijateljem, a ona s najboljom prijateljicom. Jedan želi u grad, drugi u klub. To je još lako dogovoriti, puno je teže kada jedan želi ostati kod kuće, a drugi slaviti. Ako ste u vezi s osobom koja ima više ili manje izražene socijalne vještine i potrebe od vas jednostavno se trebate jedno drugome prilagoditi.

6. Partnerova obitelj: Ne žele svi provesti cijele blagdane s partnerovom obitelji i to je potpuno razumljivo. Ali ako vam je stalo do vašeg partnera, a sigurno jest, trebali biste probati naći kompromis ali i razumjeti zašto im je njihova obitelj toliko važna.

7. Kako podijeliti kućanske poslove? I ako se niste odlučili na zvanje gostiju svejedno morate očistiti kuću kada svemu dođe kraj. Iglice od bora, ukrasni papiri od poklona trebaju se počistiti, a ukrasi spremiti. Vi se ne možete dogovoriti kada i tko će što obaviti. Jedini način da se ne svađate je da odmah podijelite zadatke i svatko odradi svoj dio posla.

10. Koje blagdane slaviti? U vezama i brakovima različite vjeroispovijesti slavi se nekoliko blagdana, a često je teško odlučiti koje ćete i kada slaviti. Psihologinja Samantha Rodman kaže kako bi trebalo organizirati treći, neutralni party i tako napraviti kompromis.

11. Tko vozi i ostaje trijezan? Alkohol je neizostavna stvar u ovo doba godine. Od proslave do proslave osim hrane volimo i popiti koju čašicu više. Do svađe dolazi kada se ne možete dogovoriti tko će ostati trijezan i voziti kući, a tko se može malo opustiti. Uvijek je opcija zvati taxi, ali cijene znaju biti dosta visoke tijekom blagdana pa nije baš idealno. Najbolje je dogovoriti da s jednog slavlja vozi jedan, s drugog drugi.



12. Ugostiti prijatelje ili ipak ne? Ugostiti prijatelje može biti zabavno, ali i velika odgovornost. Kuhanje i čišćenje, a nakon toga druženje satima iscrpljuje, pogotovo kada netko nije za to - onima koji vole ugostiti neće predstavljati problem sva ta priprema. Ako jedan od vas uživa u svemu tome, a vi ne, probajte se opustiti i biti sretni zbog njih.

13. Kada okititi kuću i drvce? Neki žele okititi bor još sredinom studenog, počnu vaditi ukrase i zatrpavati kuću istim. Vi, pak želite to odraditi na dan predviđen za to - Badnjak! Ako je vaš partner jako uzbuđen zbog postavljanja ukrasa ranije, to ne mora biti loše. Navodno to motivira ljude, veseli i donosi veliko uzbuđenje. Prilagodite se.