Ovo su greške koje morate izbjeći kod dejtanja nakon četrdesete

Bez obzira na to što ste prekinuli brak ili vezu i što je možda prošlo puno vremena od kada ste išli na spojeve, zaslužujete biti sretni i ne trebate paničariti. Da, povratak u svijet dejtanja može biti malo zastrašujuć, ali samo na početku. Nemojte puno planirati i razmišljati, ali nemojte se ni zadovoljiti s bilo čim.



Reader's Digest donosi koje stvari biste trebali izbjegavati kada se jednom vratite 'u igru'.



Dosta toga se promijenilo

Pronalazak partnera možda nije lak kao u mlađim danima jer nemate toliko vremena, ali ni želje za izlascima. Ako je to slučaj, okrenite se upoznavanju putem interneta. Tu trebate paziti, bez obzira na to što ste prije izgledali mlađe i možda sebi bolje, za online aplikacije za dejtanje birajte novije fotografije. Također, potrudite se da fotografije bude što bolja - nemojte staviti selfie koji ste 'okinuli' minutu prije otvaranja profila. Isto tako, iz glave morate izbaciti mišljenje da muškarac mora sve prvi napraviti - prvi se javiti, pozvati na dejt... Preuzmite inicijativu i napravite to vi, nemate što izgubiti.



Što točno želite?

Prije nego krenete u potragu za potencijalnim partnerom, pitajte sebe što zaista želite od novog odnosa, jer su se prioriteti sigurno s godinama promijenili. Kada ste dobro razmislili, ne ustručavajte se to napisati o opisu profila svoje interese i želje.

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Prebrzo ulaženje u novu vezu

Nakon prekida se radije posvetite sebi neko vrijeme, a tek onda, kada se dobro odmorite i razmislite što želite dalje, pronalasku partnera. Briga o sebi može vam pomoći da vratite osjećaj vlastite vrijednosti i da opet postanete svjesni sebe. Također, birajte. Zaista se ne morate naći sa svima s kojim se dopisujete. Iscrpit će vas, a nerijetko i iznervirati. Nađite se s onima s kojima se nekako 'kliknuli' već preko poruka.



Ograničavanje

Život u malom mjestu ne znači da se morate ograničavati samo na one ljude koji su vam u blizini. Upoznavanje ljudi iz drugih mjesta može biti zanimljivo i uzbudljivo.



Veliki planovi i očekivanja

Kako ne biste ostali razočarani, nemojte ni puno očekivati od prvog spoja, biti prestrogi prema sebi i drugima i raditi neke velike planove. Prepustite se, budite ležerni u nalaženju s ljudima i uživajte.