Ovo je prvi čovjek kojeg su liječnici 'izliječili' od alkoholizma

Znanstvenici su izliječili alkoholičara od njegovih žudnji tako što su mu mozak 'zakuhali' malim naletima električne energije. Kanadski su istraživači pokušali eksperimentalnu operaciju mozga na dr. Frank Plummeru, koji je bio na rubu smrti zbog alkohola, prenosi dailymail.co.uk.



67-godišnjak je bio alkoholičar koji je svaku večer popio gotovo cijelu bocu viskija. Dr. Plummer, bivši znanstveni direktor kanadskog Nacionalnog laboratorija za mikrobiologiju, negirao je svoj problem dok mu jetra nije propala 2012. godine.



Transplantirana mu je 2014. godine, ali on je nastavio piti svaki dan i novi je organ počeo gubiti funkciju. Dr. Plummer, svjetski poznati specijalist za zarazne bolesti, rekao je da bi bio mrtav da nije ovakvog liječenja. Prijavio se za ovaj proces prošle godine u centru za zdravstveni rad Sunnybrook u Torontu, kada terapija i sastanci anonimnih alkoholičara nisu uspjeli suzbiti njegovu ovisnost. Liječnici su mu izbušili rupe u glavi i ugradili mu dvije elektrode u mozak dok je još bio budan tijekom operacije.

Elektrode su spojene na uređaj sličan pejsmejkeru, u desnoj strani prsa dr. Plummera. Uređaj, koji košta između 15.000 i 20.000 dolara, šalje električne impulse u žile jezgre, područje mozga povezano s ovisnošću. Rečeno je da regulira neispravnu aktivnost u području mozga zbog čega ovisnici žude za alkoholom. Godinu dana nakon operacije njegov simulator je uključen 24 sata i više ne žudi za alkoholom.



Pokazano je da duboka stimulacija mozga djeluje na ovisnike o heroinu i opijatima, no smatra se da je ovo prvi put da je izliječila alkoholizam. Dr. Plummer rekao je za CTV News: "Nekada sam razmišljao o alkoholu. Mislim da sam bila visoko funkcionalna osoba koja ima problem s alkoholom. Sasvim je očito, kad pogledam unazad, da sam imao problem."



Bilo kakve vanjske znakove ovisnosti dr. Plummera zasjenio je njegov nepokolebljivi uspjeh u poslu. Završio je revolucionarne radove za epidemiju AIDS-a, vodio kanadsko javno zdravstvo virusom ebole, SARS-om i pojavom svinjske gripe, H1N1. No, dr. Plummer je proveo noć ispijajući viski da bi se nosio sa stresom.



Opisao je kako se njegov mozak neprestano 'okretao' kako bi dobio više alkohola, ali nikada nije pio za vrijeme radnog vremena. Njegova supruga kaže: "Razmišljala sam dok smo prolazili kroz ovo, znate, on je najpametniji čovjek u Kanadi. Željet će prestat, shvatit će koliko je opasno."

Foto: YouTube

Dr. Nir Lipsman, jedan od ljudi koji rade na ovom projektu, rekao je: "Znači, mi ubacujemo elektrode izravno u to područje mozga u nastojanju da resetiramo svoju aktivnost, kako bismo je na neki način ponovo umjerili." Kaže da je cilj povećati svijest o poremećaju upotrebe alkohola i da je poremećaj upotrebe alkohola vjerovatno 'bolest koja se temelji na mozgu'.



Otkrio je da će ukupno šest pacijenata sudjelovati u pilot studiji. Troje njih, uključujući dr. Plummera, trenutno žive s uređajem u prsima i nadzirat će se tijekom istraživanja. Ostala tri započet će u sljedećoj godini. S gledišta dr. Plummera, sudjelovanje u ovom eksperimentu više je nego samo mjera spašavanja života - to je doprinos znanosti. Rekao je: "Cijeli sam život istraživao, a ovdje je drugačiji način istraživanja. Budite sudionik, a ne direktor studije."



Dr. Lipsman rekao je da je razina liječenja koja je primjer ovog testiranja rezervirana za pacijente čija je ovisnost na rubu njihovog ubijanja. Rekao je: "Frank je stvarno tipičan primjer. Netko tko je prošao transplantaciju, bio je na liječenju i unatoč tome i dalje je pod utjecajem ovisnosti. Dakle, to su vrste pacijenata koje upisujemo za ovo posebno ispitivanje."

Postoje određene opasnosti od infekcije i krvarenja u operacijama na mozgu, ali dosad istraživači na pokusu kažu kako su prva tri pacijenta dobro. Dr. Lipsman je rekao: "Postoje ohrabrujući znakovi da imamo značajan utjecaj na njihovo pijenje i raspoloženje." Sunnybrook je trenutno jedini centar na svijetu koji aktivno provodi dubinsku simulaciju mozga na pacijentima s 'poremećajem upotrebe alkohola otpornim na liječenje'.



Duboke simulacije mozga naširoko se koriste za liječenje Parkinsonove bolesti i depresije, dok se trenutno testiraju na poremećaje prehrane, opsesivno-kompulzivne poremećaje i Alzheimerove bolesti.



Dr Plummer sada živi u Torontu i kaže: "Sretniji sam nego što sam bio u zadnjih puno, puno godina."