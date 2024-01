Ovo je 5 načina na koje možete smanjiti rizik od raka debelog crijeva

Čak i ako ste mladi, rak debelog crijeva bi trebao biti na vašem radaru. Bolest je sada vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca mlađih od 50 godina i drugi vodeći uzrok smrti od raka kod žena u istoj dobnoj skupini, prema godišnjem izvješću koje je objavilo Američko društvo za rak (ACS). Ova otkrića nisu potpuno iznenađujuća - istraživači signaliziraju stalan porast smrtnosti od raka debelog crijeva u posljednjih nekoliko desetljeća, prenosi Yahoo.

Ali, brojke ipak ukazuju na 'prilično alarmantan' trend, kaže za Babak Firoozi, gastroenterolog u Medicinskom centru MemorialCare Orange Coast u Fountain Valleyju u Kaliforniji. Čini se da nedavni podaci odražavaju ono što neki stručnjaci vide osobno sa svojim pacijentima. Amalia Stefanou, kirurginja u Gastrointestinalnom onkološkom programu u Moffitt Cancer Centeru u Tampi, kaže da se njezina praksa gotovo svaki dan bavi kolorektalnim rakom kod mladih ljudi.

VEZANI ČLANCI:

Mnogo je nepoznanica o tome što potiče porast bolesti kod ljudi mlađih od 50 godina, kaže dr. Stefanou. A neki potencijalni uzroci nadilaze ono što ljudi mogu kontrolirati na individualnoj razini. Na primjer, Nacionalni institut za rak ističe da znanstvenici proučavaju kako čimbenici okoliša, poput onečišćenja zraka i vode i upotrebe određenih pesticida, mogu igrati ulogu u tome.

Ali, jednostavno biti svjestan toga kako se rak debelog crijeva može pojaviti – i svakodnevnih koraka koji vam mogu holistički pomoći da promijenite svoje zdravlje – odlično je mjesto za početak ako vam je prevencija na prvom mjestu. Evo što biste trebali znati.

1. Započnite s pregledom zdravstvene povijesti svoje obitelji: Novo izvješće ACS-a navodi da do trećine ljudi kojima je dijagnosticiran rak debelog crijeva prije 50. godine ima genetsku vezu s bolešću. 'Također biste trebali istražiti obiteljsku povijest uznapredovalih polipa, izraslina na unutarnjoj sluznici debelog crijeva koje se mogu pretvoriti u rak', kaže dr. Electra Paskett, direktorica Odjela za prevenciju i kontrolu raka na Sveučilišnom koledžu države Ohio.

GALERIJA: Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

Ako imate rođaka u prvom koljenu - recimo, roditelja ili brata ili sestru - kojemu je dijagnosticiran rak debelog crijeva ili je obaviješten o zabrinjavajućem nalazu tijekom pregleda, recite to svom liječniku. Čak i ako im nije službeno dijagnosticirana bolest, iskustvo rođaka s prekanceroznim polipima je vrijedno pažnje jer su izrasline mogle napredovati da nisu otkrivene i vjerojatno uklonjene.

Sve je to važno jer obiteljska povijest raka debelog crijeva pomaže da dobijete odobrenje za ranije preglede, koji mogu uključivati ​​testove stolice i preglede poput kolonoskopije. Većina ljudi trebala bi započeti probir kolorektalnog karcinoma u 45. godini, ali to stanje u vašoj obitelji može otvoriti vrata za to ključno testiranje mnogo ranije.

2. Budite svjesni simptoma koji se u početku mogu činiti suptilnim: Znakove raka debelog crijeva u početku je teško odrediti. 'Za rak probavnog sustava, vrlo čest simptom, poput bolova u trbuhu ili promjena u navikama pražnjenja crijeva, može biti jedini simptom', rekao je Christopher G. Cann, docent na Odjelu za hematologiju/onkologiju Fox Chase Cancer Centera u Philadelphiji.

VEZANI ČLANCI:

Ostali potencijalni znakovi uključuju proljev, zatvor ili malu stolicu dulje od nekoliko dana; osjećaj da trebate obaviti nuždu, ali ne osjećate olakšanje nakon što odete; vidjeti krv u WC školjki ili na WC papiru koji koristite; vidjeti krv u izmetu (koja može izgledati crno ili čak poput katrana); nenamjeran gubitak težine; te se osjećaj slabosti i umora

Svi smo mi s vremena na vrijeme grčeviti, umorni i imamo problema s probavom, ali ako se suočavate s probavnim simptomima koji ne prestaju, dr. Cann kaže da je vrijeme da posjetite liječnika. 'Molim vas, nemojte čekati', dodaje. Vaši simptomi mogu biti posljedica nečega što je lako riješiti, poput hemoroida, ali mogu upućivati ​​i na nešto ozbiljnije - i ako je to slučaj, ne želite odgađati liječenje.

3. Ako pušite, napravite plan za prestanak: Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik od najmanje 12 glavnih vrsta raka, uključujući rak debelog crijeva. A, vaping? To nije dobra alternativa, kaže dr. Firoozi. Istraživanja sugeriraju da određene tvari koje se nalaze u aerosolu e-cigareta mogu potencijalno povećati rizik od razvoja raka.

GALERIJA: Ovo su najčešći simptomi raka koje ne smijete ignorirati

4. Dodajte više hranjivih stvari na svoj tanjur: Veza između onoga što jedete i pijete i razvoja raka debelog crijeva trenutno je vrlo nejasna. Na primjer, neki dokazi upućuju na to da bi smanjivanje crvenog mesa poput govedine ili svinjetine ili visoko prerađenog mesa poput hrenovki i kobasica moglo biti od pomoći, ali veza je nejasna i nepotvrđena.

Ipak, unos voća i povrća i hranjivih žitarica od cjelovitog zrna dobro je za vas iz čitavog niza razloga, a jedan od njih može biti potencijalno smanjenje rizika od raka debelog crijeva. Ova je hrana puna zaštitnih nutrijenata, poput antioksidansa. Oni su također izvrsni izvori vlakana, vrste ugljikohidrata koji održavaju pražnjenje crijeva redovitim. Neke studije sugeriraju da bi ovo moglo podržati vaša crijeva na načine koji pomažu u sprječavanju bolesti—ali opet, istraživanja su mješovita i potrebno ih je više.

Hraniti se 'dobro' može se ponekad činiti teškim, ali ne mora biti tako: počnite s hranom kojoj redovito možete pristupiti (i u smislu mjesta gdje živite i vašeg proračuna). Zatim radite s onim što imate: ispecite kreativnu mješavinu povrća na tavi, grickajte hranu bogatu vlaknima, koristite kruh od žitarica kada radite sendvič ili probajte jutarnju zobenu kašu.

Nikola (42) boluje od raka debelog crijeva: Pripisivao sam znakove bolesti nekim drugim zdravstvenim problemima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

5. Pronađite oblik kretanja u kojem ćete uživati: Brojna istraživanja pokazala su da tjelovježba može značajno smanjiti rizik od raka debelog crijeva. Jedan potencijalni razlog za to? Anton Bilchik, kirurški onkolog, šef medicine i direktor Gastrointestinalnog i hepatobilijarnog programa na Institutu za rak Saint John's u Santa Monici, kaže da ostanak tjelesno aktivan pomaže vašem tijelu u obrani od dugotrajnih upala - dobro- utvrđeni preteča svih vrsta kroničnih stanja, uključujući rak.

Osim toga, vježbanje pomaže u reguliranju mnogih procesa koji održavaju funkcioniranje vašeg tijela, poput imunološkog sustava i probavnog sustava. Bilo kakvo kretanje je bolje nego nikakvo, ali povećanje do najmanje 150 minuta umjereno intenzivne aktivnosti tjedno - recimo, brze šetnja od 20 minuta dnevno - je sjajno.