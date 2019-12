Ovnu će nedostajati mjere u svemu, Bik će osjećati jaku potrebu za intimnošću, a Lavu je potrebna meditacija!

OVAN

LJUBAV: Vaši osobni odnosi od ovog tjedna razvijat će se lakše i skladnije. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti, pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo. Mnogi parovi poboljšat će svoj odnos.

KARIJERA: Pasivan stav da se „na kraju sve samo složi“ vrijedi samo onda kad imamo dovoljno vremena. Ovaj put trebat će djelovati nešto brže, a vi morate biti što je moguće više realni. Ne gradite kule u zraku, nego se držite činjenica.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam mjere u svemu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i tu potiho uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav. Osim ako ne izađu.

KARIJERA: Nastavit će se bogato poslovno razdoblje. Barem za vas. Također je moguće da će se pojavljivati opcije nelegalnog poslovanja. Razlučite što se smije, a što ne smije. Svaka djelatnost koja van pravila sada vam nije dobro postavljena.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte u konzumacijama.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



BLIZANAC

LJUBAV: Vaše kretanje među ljudima bit će intenzivnije. Stoga ćete imati prilike za sretanje i upoznavanje novih lica. Komunikacija sa osobama suprotnog spola bit će kvalitetna, a vi šarmantni. Oni u vezama bit će otvoreni jedno prema drugome.

KARIJERA: Ulazite u fazu kad će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz snova, ali budite realni i oprezni. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele. Ostanite profesionalac.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u konzumacijama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ova običnost vama odgovara jer ste u duši mirni. Oni u vezama bit će zadovoljni i s najmanjom sitnicom koju će rado dijeliti.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stabilni ste u svakom pogledu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Nekima će se činiti da su prepoznali svoj ljubavni ideal koji su tražili, ali bi se sve u trenu moglo pokazati kao puka iluzija. Zato budite više na zemlji, a manje u oblacima. Tako ćete biti sretniji. Oni u vezama bit će previše analitični prema partneru.

KARIJERA: Bit ćete izloženi brojnim kontaktima, a vaša sposobnost komunikacije povremeno će biti zbrkana. Potrudite se sve dobro organizirati i ako treba zapisati na papir. Najviše zato da ne ispadnete smiješni ili neprofesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu ili meditirajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Najviše će vam odgovarati mir i povlačenje. Mnogi će vrijeme provoditi u vlastitom domu, a ako je voljena osoba uz njih, tim bolje. Oni koji su još sami prepuštat će se ljubavnim snovima. Njihova mašta kao da neće imati granice.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad ćete se osjećati kao da imate krila.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



VAGA

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u uživanjima ili obratno, u suzdržanosti. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Razmislite o sebi i o onom što želite, te nađite ravnotežu.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na nova područja, uglavnom iz struke. Vjerojatno će se ostvariti i zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto što ste dugo čekali ili planirali. No idite polako, korak po korak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo sagledajte s čim raspolažete.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Brige će ipak ostajati iza vas i partnera, a usredotočit ćete se na to kako konstruktivno osnažiti svoj odnos. Bit će još uvijek malih provokacija, ali s njima ćete se nositi lakše. Na taj način uspjet ćete osvježiti će svoju vezu.

KARIJERA: Metoda da odjedno riješiti više stvari samo će napraviti nepotrebnu zbrku. Još ćete morati rješavati posljedice toga. Zato se priberite i sagledajte što je važnije, te odrađujte zadatke po njihovoj važnosti. Rezultati tada neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne postavljajte suvišna pitanja.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4





STRIJELAC

LJUBAV: Vjerojatno ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo djelomična i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Uz malo truda vi ćete izazove pretvoriti u veliku sreću za oboje.

KARIJERA: U poslu ćete se mjeriti s drugima, a povremeno i nadmudrivati. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer vas drugi ovaj put neće potpuno razujeti. Izdržite. Nećete čekati dugo. Vaši šefovi imat će velike apetite, ali vam se neće svidjeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se uz dobru glazbu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



JARAC

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi male prilike. Nije doduše isključeno da se od svega razvije i dublji odnos, ali ne odmah. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete.

KARIJERA: Nakon što ste riješili jedan problem, odsada ćete raditi s manje napetosti i s više ugodnosti. Ipak, i dalje će biti malih provokacija. Zato budite budni i oslonite se na vlastitu samokontrolu. Također ne postavljate suvišna pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja. San će biti kvalitetniji.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5



VODENJAK

LJUBAV: Oni koji su još sami još uvijek će čekati svog princa na bijelom konju, ali će polako shvaćati da ga nema niotkuda. To će im vjerojatno donijeti još poneku ljubavnu frustraciju ili okrenutost prema samima sebi. Neka preispitaju svoja očekivanja.

KARIJERA: Da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše. Posebno ako ste šef.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će putovati. Veselite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RIBA

LJUBAV: Mnogi će provjerenim potezima pokušati ispuniti svoja ljubavna očekivanja. Partner ili ona osoba koju pokušavaju osvojiti katkada će ih blokirati, ali ne trajnije. Bit će uspona i padova, a samo o upornosti ovisi da li će ostvariti svoj cilj.

KARIJERA: Nije potrebno žuriti niti otkrivati sve adute, jer se neke stvari još bistre. Nemojte se potpuno eksponirati, ali možete raditi u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. Ako vam je teško, nađite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će se zainteresirati za fotografiju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



TOP 3: Jarac, Ribe, Škorpion