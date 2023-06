Ovnu će na poslu ići dobro, a Bik bi povremeno mogao osjetiti frustraciju ili prepreku za ljubav

OVAN

LJUBAV: Ovih ćete dana imati promjenljiv vjetar kad se o ljubavi radi. Neka vrata će se otvarati, ali neka će se i zatvarati. Ponekad i istovremeno. Zato budite maksimalno otvoreni i budno pratite svaku priliku. Treba prepoznati što se krije iza nje.

KARIJERA: Na poslu će vam uglavnom ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko mladih suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti svakodnevni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete dovoljno snage za sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Povremeno ćete osjetiti poneku privatnu frustraciju ili prepreku za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer ćete ustrajanjem uvidjeti koliko zapravo imate snage i koliko volite. Sve će se tako istopiti samo od sebe, a ostat će samo ono dobro.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da to dočekate. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete što sve znate. Još ovaj tjedan bit će potrebno nešto pripremiti ili dovršiti. Zato to učinite polako i sigurno. Kad su temelji dobri, kuća je čvrsta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite kritičare.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Dobar ugođaj, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate, te naklonost druge strane, učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola. Bit će zanimljivo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširenje svojih znanja i stručnih sposobnosti. Neki će se usavršavati. Sad će se naime, ostvariti neki zakonski temelji da možete pokrenuti nešto u tom pravcu. Neki će zbog toga putovati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo sagledajte što imate, pa tek onda djelujte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Ako je dosad bilo praznina u ljubavi, ovih dana dočekat ćete bolje prilike. Baš tako će se polako i postepeno vaš privatni život poboljšavati, a onda će se i osmijeh polako vraćati na vaše lice. Nemojte ništa forsirati i sve će biti dobro.

KARIJERA: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Možda će vam se katkada činiti da je ljubav daleko od vas. Ipak, ona je zapravo bliže nego što vam se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu.

KARIJERA: Mnogi će ići na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja govoriti da čine tako. Ipak, možete i malo riskirati. Nije sve tako teško kao što vi vidite. Opet će se pojaviti podrška drugih kojoj se usput, uopće niste nadali.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sa sitnicama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Vi malo po malo ipak dolazite na zelenu granu. Ovo je vrijeme dobro za jačanje povjerenja u vezama, ali i za otvorenije razgovore. Nekima će pak više odgovarati samoća ispunjena filozofiranjem. Većina će se osjećati dobro.

KARIJERA: Bit ćete pomalo umorni od svega. Neki kolege će vas k tome i zadirkivati. Ne reagirajte. Ono što morate odraditi, odradite profesionalno. Tako ćete svima zatvoriti usta. Prilika za napredovanje nije nemoguća, ali vam zasad ne izgleda atraktivno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljajte dugoročno.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Neka vaša ljubavna očekivanja bit će ispunjena unatoč ponekoj prepreci ili frustraciji. Ipak, u nastavku treba biti oprezan i mirom održavati ono što ste dosad ostvarili. Druga strana će na kraju prepoznati i cijeniti vaš trud oko svega.

KARIJERA: Vaš trud bit će prepoznat, a vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas bit će primjer drugima. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je biti iskren. Maske padaju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati usamljeno, osim ako samoća nije vaša želja. Oni u vezama prolazit će jedno izazovno razdoblje kad će trebati dosta trezvenosti da izdrže. To neće trajati još dugo, zato jednostavno prođite kroz to.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da s eksponirate. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Kad vam je teško, nađite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na silu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Prolazni nesklad u osobnim odnosima i još više u vašim ljubavnim očekivanjima učinit će da se osjećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jest i bez velikih ambicija čekati povoljnije dane. Oni će doći.

KARIJERA: Nađite u sebi snage da postavite bolje kriterije u poslu i da obavite ono što morate obaviti. Ne postavljajte si sada ljestvicu previsoko jer ste u fazi kad je oko vas previše izazova, a vaša je energija na minimumu. Planirajte u mislima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte i dovoljno spavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Vaša potreba za društvom bit će i dalje naglašena, pa ćete svako malo izlaziti van. Bit će to neformalna druženja s vama bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, no baš ta opuštenost možda vam donese i novu ljubav.

KARIJERA: Riješili ste veće poslovne dvojbe i sad smjelije idete naprijed. Malo po malo počinjete graditi nove uvjete rada ili nove projekte. U sebi nosite onu svjetlost kojom ćete probuditi mnoge oko sebe. Trebaju vam samo vjerovati. Otvorite se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sumnjate u svoje sposobnosti.

OCJENA: LJ 4 K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vaša energičnost i poduzetnost u ljubavnom životu ponekad će graničiti s ludošću. Nisu isključene ni male ljubomore, ali s većim intenzitetom. No kako dođe, tako će i proći. Potrebno je malo više samokontrole da bi bili sretniji.

KARIJERA: Djelovat ćete na raznim frontovima, ali neće postojati ništa toliko snažno da bi vas potpuno zaokupilo. Funkcionirat ćete dobro uz pažljivo organizirane stanke. One su potrebne jer sada imate manje snage nego inače.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljat ćete o smislu i besmislu života.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u strastima ili obratno, u hladnoći. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Sjetite se pravila zlatne sredine i nađite ravnotežu.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiti horizonte. Koliko god izgledalo daleko, bit će dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odmjereni u ponašanju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

TOP 3: Lav, Ovan, Vaga