Otkrivena tajna legendarne scene iz Simpsona: Koliko zapravo košta Maggie?

Poznajete li nekoga tko ne voli Simpsone? Vjerojatno ne. Riječ je o jednoj od najpopularnijih serija svih vremena koju volimo jednako kao i prije 35 godina, na samim njezinim počecima. U ta, više od tri desetljeća od početka emitiranja, serija je toliko evoluirala da je teško reći da je ista kao u svojim ranim sezonama. No, osim omiljenih likova i postavki, postoji još jedna stvar koja je izdržala test vremena – uvodna špica, piše UNILAD.

Od Bartovog pisanja po ploči do omiljenih 'gagova' na kauču, mnogi obožavatelji Simpsona te scene znaju napamet. Zato je pomalo iznenađujuće da je tako malo ljudi primijetilo jedan zanimljivi detalj otprilike na sredini montaže, kada Marge stavlja svoju voljenu kćer Maggie na blagajnu u supermarketu. Ovaj detalj nije baš povezan s mitologijom serije niti otkriva neku veliku tajnu – ne, Maggie nije robot s barkodom – nego je riječ o malom primjeru korištenja stvarnog podatka za šalu u animiranoj seriji.

Naime, u ranim epizodama Simpsona blagajna zaračunava Marge iznos od 847,63 dolara kada Maggie prođe kroz skener, a prema tvorcu serije Mattu Groeningu, postoji ključan razlog zašto je izabran baš taj iznos. Tih 847,63 dolara bila je procijenjena mjesečna cijena podizanja djeteta u Sjedinjenim Američkim Državama 1989., godine kada su Simpsoni prvi put emitirani.

Taj interni vic s vremenom se promijenio jer je taj iznos iz 1989. postajao sve manje relevantan. U novijim epizodama Maggie jednostavno udvostručuje iznos na Margeinom računu, povećavajući cijenu s 243,26 dolara na 486,52 dolara kada prođe kroz skener. To je vjerojatno učinjeno kako bi se naglasili visoki troškovi podizanja malog djeteta, bez povezivanja serije s određenim statističkim podatkom koji brzo zastarijeva.

Otkriće razloga zašto Maggie 'košta' toliko iznenadilo je korisnike platforme X. Jedna osoba tako je komentirala: 'Uvijek sam se pitao o tome. Ne šalim se.' Drugi su se pak osvrnuli na to koliko je danas skuplje odgajati dijete nego što je to bilo kada je serija prvi put emitirana. 'To je jedan mjesec vrtića za bebu (ako imate sreće)', napisao je jedan obožavatelj. Do 2023. prosječni mjesečni trošak podizanja djeteta dosegao je 1.334 dolara, a izgledno je kako će taj iznos s vremenom nastaviti rasti.

