Osjetit ćete kada netko neugodno zaudara, ali nećete i sami sebe...I to zbog ovoga...

Ako niste prehlađeni, bez problema ćete osjetiti miris toplog kruha, kolača, ruža, ali i neugodni miris znoja vaših kolega ili onih koji se naslanjaju na vas u javnom prijevozu.

No ono što ćete zaista rijetko osjetiti jest neugodni miris vašeg tijela. I postoji odličan razlog za to, tvrde znanstvenici. Pojašnjavaju kako postanemo "otporni" na poznate mirise pa ih više ne osjećamo ako smo im često izloženi. To je jedan od razloga zašto omiljeni parfem koji nanosimo prije izlaska, gotovo da i ne osjetimo nakon nekog vremena.

Pamela Dalton, psihologinja iz Monell Chemical Senses Centra u SAD-u, pojasnila je da filtriramo stare i poznate mirise, ne osjećamo ih više, kako bismo napravili mjesta za nove, nepoznate. Mirisi su često znak upozorenja da se radi o nekoj opasnosti, pojašnjava. Tako ćemo lako detektirati i prepoznati miris kada nešto gori, primjerice.

Kada osjetimo miris, recepteri u našem nosu detektiraju kemijske komponente mirisa i šalju signale u naš mozak kako bismo prepoznali radi li se o nekoj opasnosti od koje bismo se morali udaljiti ili nečem ugodnom i privlačnom, kako bismo se tome približili.

