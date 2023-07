Osjećate se mirno i spokojno kraj vode ili mora? Postoji pet razloga zbog kojih je to tako!

Osjećate li mir, spokoj i opuštenost kada ste kraj vode, ili na plaži kraj mora? To nije tek tako. Zapravo, znanstvenik Wallace J. Nichols skovao je i termin „plavi um“ ili blue mind. Prema njegovim riječima, izraz “plavi um” opisuje blago meditativno stanje u koje padamo u blizini, u, na ili pod vodom, piše Greatist.

Vodu doživljavamo svim osjetilima: Voda djeluje na svih pet osjetila istovremeno, dajući nam potpuno imerzivno iskustvo. Zamislite da plivate u mirnoj uvali. Voda je hladna na vašoj koži, teče i mreška se dok se krećete. U zraku se osjeća slani miris koji možete osjetiti dok ga udišete. Možda možete namirisati morsku travu. Prizor je preplavljen zelenilom i plavetnilom, a vi gledate kako sunčeva svjetlost pleše po površini vode. Ne možemo zamisliti opuštenije mjesto.

Plava boja ima terapeutski učinak: Ako gledate u more ili jezero u kojem se oslikava nebo, njihovi plavi svjetlosni valovi djeluju svojom magijom na vas. Poznato je da plava boja ima umirujući, opuštajući, ali energizirajući učinak na naše umove i tijela zbog svoje specifične valne duljine. Još jedan razlog zašto nas plava boja tako umiruje jest, prema nekim znanstvenicima, to što smo evoluirali na planetu na kojem prevladava plava boja oceana u odnosu na kopno.

Boravak u vodi uravnotežuje naše hormone: Jeste li se ikada zapitali zašto plivanje ili ronjenje pod vodom čini da se osjećate tako „zen“? Sve se svodi na smanjenje kateholamina, hormona odgovornih za našu reakciju ‘bori se ili bježi’. Kateholamine proizvode nadbubrežne žlijezde kada ste fizički ili emocionalno pod stresom, povećavajući vaš krvni tlak, otkucaje srca i brzinu disanja. Kada ste uronjeni u vodu, vaše tijelo šalje signale za promjenu ravnoteže kateholamina, razine koja je slična ravnoteži koja se nalazi kada meditirate ili se opuštate. Dakle, kada plivate, vi zapravo meditirate u vodi.

Imamo urođenu povezanost s prirodom: Tijekom evolucije proveli smo mnogo više milijuna godina živeći u otvorenim savanama i praznim obalama nego u našim današnjim betonskim džunglama. Stoga ima smisla da se, kada se nađemo u tim prirodnim okruženjima, odmah osjećamo opušteno. Godine 1984. biolog i prirodoslovac Edward O. Wilson skovao je izraz “biofilija” kako bi opisao svoju teoriju da ljudi imaju instinktivnu vezu s prirodom ukorijenjenu u našim genima.

Kretanje vode stvara umirujuću ružičastu buku: Bilo da je riječ o morskim valovima ili čak umjetno nastalim valovima na bazenu ili pak samo žuborenju rijeke, zvukovi koje čujete ubrajaju se u kategoriju tzv. ružičaste buke. Nalik je poznatoj bijeloj buci, no glađe, smirenije, umirujuće; to je neprekinuti, neopisiv zvuk koji jednako kombinira sve zvučne frekvencije koje ljudsko uho može čuti te čak može pomoći i u boljem spavanju. Dok se ne uputiti do prve vodene površine, mi vam u našoj galeriji nudimo prizore prekrasnog mora i jezera, te zvukove šumova mora.

