Osjećate li se ljutito ili tužno nakon seksa? Evo o čemu se radi!

Vođenje ljubavi kod nekih može izazvati neku vrstu čudnih emocija, zbog čega se osoba nakon seksa osjeća tužnom, praznom ili ljutom. I nisu samo žene te koje imaju emocionalnu reakciju na seks, jer je vjerojatno da će i muškarci reagirati na sličan način, piše Daily Star.

Poznata kao postkoitalna disforija, to je fenomen o kojem se rijetko govori, a seksualni terapeuti ističu da je način na koji se ponašate prema partneru nakon seksa jednako važan kao i ono što radite prije nego što to učinite.

Postkoitalna disforija je kontraintuitivan fenomen karakteriziran neobjašnjivim osjećajima suza, tuge ili razdražljivosti nakon zadovoljavajuće seksualne aktivnosti. U studiji objavljenoj u Taylor & Francis Online istražena je postkoitalna disforija i njezina prevalencija među muškarcima.

Istraživanje je analiziralo online upitnike kako bi se ispitala prevalencija postkoitalne disforije među 1208 muškaraca. Utvrđeno je da je 41% ispitanika prijavilo postkoitalne disforije tijekom svog života, a oko 20% ga je doživjelo u prethodna četiri tjedna. Između 3% i 4% uzorka izjavilo je da redovito ima postkoitalnu disforiju. "Utvrđeno je da je ovaj fenomen povezan s trenutnim psihološkim problemima, seksualnim zlostavljanjem u djetinjstvu i nekoliko seksualnih disfunkcija”, navodi se u studiji.

"Rezultati pokazuju da muško iskustvo faze rješavanja može biti mnogo raznolikije i složenije nego što se dosad mislilo i postavlja temelje za buduća istraživanja koja istražuju postkoitalnu disforiju među muškarcima", dodaju. Student magisterija Joel Maczkowiack i profesor Robert Schweitzer s QUT-ove Škole za psihologiju i savjetovanje rekli su da, iako je ovo stanje prepoznato kod žena, niti jedna studija ranije nije identificirala taj fenomen kod muškaraca.

"Studija razlaže rezultate međunarodne anonimne internetske ankete od 1208 muškaraca iz Australije, SAD-a, UK-a, Rusije, Novog Zelanda, Njemačke i drugdje", dodao je Maczkowiack. Seksualni terapeuti definiraju naknadnu skrb kao praksu tjelesne i emocionalne brige o partneru nakon bilo koje vrste seksualne aktivnosti kako bi se smanjili simptomi postkoitalne disforije.

"Postoji kombinacija kemije mozga i tijela koja se događa tijekom seksa koja zahtijeva neurokemijsko i psihološko zatvaranje koje dolazi s naknadnom njegom”, kaže dr. Dulcinea Alex Pitagora, psihoterapeutkinja i seksualna terapeutkinja. "Određene dobrobiti ovise o pojedincu, ali obično uključuju oslobađanje od stresa, osnaživanje, poboljšanu sliku o sebi i samopouzdanje te povećani osjećaj bliskosti i povezanosti s partnerima."

Kakvi su osjećaji povezani s postkoitalnom disforijom? Maczkowiack je dodao da su neki od komentara muškaraca koji su sudjelovali i koji su iskusili tugu nakon seksa opisivali iskustva u rasponu od 'Ne želim da me se dodiruje i želim da me se ostavi na miru' do 'Osjećam se nezadovoljno, iznervirano i vrlo nervozno'. 'Sve što stvarno želim je otići i skrenuti pažnju sa svega u čemu sam sudjelovao', bio je još jedan uobičajeni odgovor.

Još jedan je opisao osjećaj "bez emocija i praznine" za razliku od muškaraca koji su imali pozitivno postkoitalno iskustvo, te su koristili deskriptore kao što su "osjećaj blagostanja i zadovoljstva" i blizine sa svojim partnerom, rekao je. Profesor Schweitzer je rekao da rezultati pokazuju da bi muško iskustvo seksa moglo biti mnogo raznolikije i složenije nego što se dosad mislilo.

