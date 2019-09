Odsada možete vidjeti gdje u zrakoplovu sjede bebe, kako biste mogli odabrati drugo sjedalo

Japan Airlines je uveo novu opciju rezervacije leta, a ona pokazuje na kojim se sjedalima u zrakoplovu nalaze djeca koja su na stranici ucrtana malom slikom bebe. Na ovaj način putnici mogu odabrati mjesta koja nisu blizu djece, piše Unilad.

Foto: Japan Airlines

"Sjedala putnika koji putuju s djecom koja imaju između osam dana i dvije godine bit će na stranici označena slikom djeteta na sjedalima. Ovime se daje do znanja drugim putnicima gdje će sjediti djeca", napisali su na svojoj stranici Japan Airlines.

Mnogi korisnici na Twitteru su radosnu vijest podijelili i na društvenim mrežama, a nisu mogli sakriti početno oduševljenje.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD