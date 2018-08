Odlučili ste se na put s biciklom, evo što trebate znati

Bicikliranje je danas postalo vrlo popularno. Do sada ste primjerice vozili samo kratke relacije, do posla, trgovine, na kraće izlete, a sada je konačno pala odluka i krećete primjerice na more biciklom. Prvo što ćete naravno odabrati je destinacija. Morate razmisliti koliko dalek je taj put i što ćete sve trebati za ovaj avanturistički pothvat.

Za savjete koje su to najvažnije stvari na koje se mora obratiti pažnja, ukoliko se odluči krenuti biciklom diljem Hrvatske pitali smo Sindikat biciklista. Evo nekoliko savjeta:

1. Ispravan bicikl, ispravne kočnice, prednje bijelo svjetlo, stražnje crveno svjetlo i katadiopteri na kotačima i pedalama te reflektirajući materijal na odjeći koju nosite

2. Zamjenske zračnice i nešto alata, npr. multitool i set za krpanje zračnica, krpicu za brisanje lanca i ulje za lanac

3. Kvalitetne i nepromočive bisage koje se postave na "packtreger" i torbica koja se postavi na volan za npr. mobitel, novčanik, maramice, kartu, sunčane naočale...

4. Nepromočiva odjeća i toplija odjeća za hladnije vrijeme

5. Kvalitetne tenisice, također nepromočive

6. Potrebno je unaprijed isplanirati rutu, kilometražu koja se planira prijeći u pojedinoj etapi, provjeriti uzbrdice i nizbrdice te smještaj ili mjesto na kojem će se kampirati

7. Po izboru ponijeti banane i energetske pločice te hranu, ukoliko planirate kampirati

8. VODA!

- Uživati u putovanju i krajoliku, a tek poslije u dolasku na cilj. Cikloturisti često odluče promijeniti rutu tijekom putovanja, uz pažljivo planiranje kilometraže i prenoćišta u nadolazećim etapama. Nije svrha stići što prije nego što više vidjeti na putu te upoznati krajolik i kulturu - savjetuje Tena Šarić iz Sindikata biciklista.

Cikloturističke rute

Iz Sindikata biciklista kažu da se standardizirana mreža cikloturističkih ruta u Europi, EuroVelo može pronaći na službenoj web stranici: http://www.eurovelo.org/ Također, karte EuroVelo ruta mogu se besplatno nabaviti u uredu Sindikata biciklista, no s prethodnim dogovorom putem maila info@sindikatbiciklista.hr.

Četiri EuroVelo rute prolaze kroz Hrvatsku, no njihovo uređenje još je u povojima te se radi na njihovoj standardizaciji i obogaćivanju sadržajem i ugostiteljsko-smještajnom ponudom. Sve o cikloturizmu u Hrvatskoj može se pronaći na web stranici Koordinacijskog tijela za cikloturizam pri Ministarstvu turizma, a Sindikat biciklista je član Tijela: https://cikloturizam.hr/. Sindikat biciklista je član Koordinacijskog tijela, ali i Nacionalni EuroVelo centar, odnosno koordinira razvoj EV ruta u Hrvatskoj.

