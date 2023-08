'Od nedavno živim kod dečka gdje je privremeno i njegov prijatelj i osjećam se kao treći kotač!'

Ja sam u srednjim 20-ima i sa svojim sam dečkom u vezi oko 18 mjeseci. Nedavno sam doselila k njemu jer sam ionako većinu vremena tamo boravila pa smo odlučili dijeliti stanarinu i račune, ispričala je anonimna žena u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Collen. "Volim ga i uzbudljivo je živjeti s njim, ali postoji jedna ogromna prepreka; u obliku njegovog najboljeg prijatelj koji je, čini se, također stalno kod njega. Spavao je na našem kauču gotovo tri tjedna jer su zajedno radili na popravku motora, što je trajalo cijelu vječnost. Ja bih povremeno u razgovor ubacila njegov odlazak, ali ni jedan od njih to nije ozbiljno shvatio", ispričala je. Prije par dana, dečko ju je, kaže, vozio do posla, a čak je u toj situaciji pitao svog prijatelja želi li ići s njima. "Kao da su spojeni pupčanom vrpcom! Bila sam bijesna zbog toga i pitala sam ga: "Zar me ne možeš ni na posao odvesti bez njega?", na što me on samo blijedo pogledao...", ispričala je.

Ona je inače, kaže, kozmetički terapeut, a kako je njegov prijatelj nedavno ozlijedio nogu igrajući nogomet, zamolio ju je i da ga redovito masira. "On mi za to naravno plaća, što mi dobro dođe, ali osjećam da mu je ovdje preugodno... Čak i prije nego što je on počeo spavati na našem kauču, činilo mise kao da smo sve troje u vezi, a da sam ja tu najmanje bitna. Molim pomoć!", napisala je.

"Mislim da mu trebate otvoreno reći da je vrijeme da ode. Ako vaš dečko želi vezu za odrasle, onda mora imati i neke granice oko tog prijateljstva, a taj tip ne mora baš svaku noć spavati na vašem kauču. Dakle, prvo recite dečku da je vrijeme da mu drugar ode kući, inače ćete vi tražiti drugo mjesto za život", savjetovala je Collen.

Tek ste, kaže, nedavno počeli živjeti zajedno, tako da bi ovo trebalo biti vrijeme kada ćete učvrstiti svoju vezu i maksimalno koristiti vrijeme koje provodite zajedno. "A nećete napredovati ako je i on stalno tu". Iako je, napominje, važno je i zdravo da ljudi imaju dobra prijateljstva izvan veze, to mora biti uravnoteženo. "Ne možete dečka spriječiti da se viđa sa svojim prijateljima niti biste trebali, ali to je je sada i vaš dom i plaćate polovicu svega, te imate puno pravo na svoje mišljenje".

"Ne znam zašto vaš dečko ne vidi da je ta situacija štetna za vašu vezu; možda je nezreo ili ne zna kako to reći svom prijatelju, ili pak jednostavno nije spreman za obvezu zajedničkog života. Morate obaviti razgovor s njim i saznati. I prestanite masirati tog tipa, čak i ako je dobro imati dodatnu zaradu. Ne činite ništa što će mu situaciju učiniti ugodnijom!", savjetovala joj je terapeutkinja.

Što vam najviše smeta u vezi? Prema istraživanju, ovo je 10 čestih razloga za prekid