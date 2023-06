Obožava šetati gola: 'Ljudi mi mašu i nije me briga što misle o meni'

Šokirala je gledatelje Good Morning Britain kad se u 7:50 ujutro pojavila gola u žustroj raspravi o tome treba li golo sunčanje biti zabranjeno. Ali, kritike neće spriječiti Helen Berriman da bude potpuno gola u javnosti jer inzistira na tome da to nije čudno. Iako u Engleskoj i Walesu nije protuzakonito biti gol u javnosti, to postaje prekršaj ako se dokaže da se osoba skinula s namjerom da uznemiri i šokira. Ponosna 47-godišnja naturistica Helen vjeruje da bi to trebalo ostati legalno zbog 'okrepljujućeg osjećaja koji pruža golo planinarenje', prenosi The Sun.

'Biti gol u prirodi tako je oslobađajući i utješan osjećaj', kaže ova majka jednog djeteta, 'Osjećaj sunca na koži i povjetarac u kosi okrepljuje'. Helen je članica Naturističke zaklade - čiji je moto 'golo je lijepo' - i raspravljala je o golom sunčanju sa stručnjakom za brendove i kulturu Nickom Edeom u Good Morning Britain prošlog mjeseca. 'S obzirom na sve stvari koje se trenutno događaju u svijetu, smeta li nam golo tijelo koje se sunča u mirnom kutku parka?', pita ona, 'Postoji još mnogo toga zbog čega bismo mogli biti zabrinuti'.

Helen se upoznala s naturističkim stilom života preko svog sadašnjeg supruga Simona nakon što su 2015. razgovarali na Facebooku, a poznavali su se iz škole. Ubrzo nakon lockdowna, Simon je predložio da par ode na organizirano golo planinarenje. 'Skoro sam se ugušila kavom', kaže ona, 'Prije nego što sam se imala priliku predomisliti, shvatila sam da sam se obvezala otići na svoju prvu organiziranu golu šetnju već sljedeći dan'. Bilo je to prije više od dvije godine, a od tada je par izveo niz golih šetnji u dobrotvorne svrhe.

'Da mi je netko prije tri godine rekao da ću ići gola na planinarenje, mislila bih da je lud, kaže Helen, 'I, što se promijenilo? Jednostavno je: otkrila sam naturizam i prihvaćam kožu u kojoj jesam'. Organizirana gola hodanja održavaju se diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Helen poziva druge žene da se uključe. 'U početku sam bila malo zabrinuta zbog susreta s drugim ljudima', nastavlja ona, 'Ali, ostali su me uvjeravali da je to malo vjerojatno. A čak i da jesmo, to zapravo ne bi bilo važno jer su gole šetnje savršeno legalne u Ujedinjenom Kraljevstvu'.

Mahali su joj farmeri, pa čak i poštar u svom kombiju tijekom gole šetnje britanskim selom. Skidanje u prirodi pomoglo je Helen sa njenim samopouzdanjem. 'Moja jedina želja je da mi se sljedeći put pridruže druge žene', kaže Helen, 'Nije dosadno, nije teško, nije čudno. Probajte, možda će se i vama svidjeti'.

