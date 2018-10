Objasnili zašto se penis smanjuje kad je hladno i kako to utječe na orgazme

Još za vrijeme dugog, toplog ljeta jedan je korisnik Reddita primijetio kako je njegov penis ljeti veći, a liječnik je potvrdio kako to uistinu može biti slučaj. I slijedeći logiku, ako je u toplijim danima veći, onda tijekom zime dolazi do sasvim suprotnog efekta i penis se - smanjuje!

Annabelle Knight, stručnjakinja za seks i veze, rekla je kako hladnoća može utjecati na veličinu penisa, erekciju i orgazme. Naime, krvne žile u penisu mogu se smanjiti zbog niskih temperatura. Smanjen je protok krvi do udova, a to onda rezultira smanjivanjem, no žene o tome ne razmišljaju previše, prenosi Daily Mail.

Za Femail je rekla:

Muškarci mogu očekivati da se tijekom zime njihov penis smanji i do 50% u dužini i do 30% u obujmu.

Naše tijelo programirano je tako da čuva toplinu i energiju, a kad su hladniji dani, tijelo se trudi zadržati toplinu u "sredini" tijela, bliže vitalnim organima:

Da bi se to omogućilo, smanjuje se protok krvi u prstima, ali i u penisu. Testisi se također smanjuju i približavaju se tijelu kako bi i oni zadržali toplinu.

Knight je objasnila da muškarci teže i postižu erekciju:

Hladnoća oslabljuje penis i on teže reagira na podražaje. Na svu sreću, ovakvo stanje ne traje dugo. Kad hladnoća prestane,krv opet počne normalno kolati tijelom i penis se vrati u "normalno" stanje.

Objasnila je da postoji i istina u tome da se erekcija može "ubiti" hladnim tušem:

Hlađenje uzrokuje povećanu aktivnost glatkih mišića u penisu. Glatki mišić okružuje krvne žile u penisu, a one su te koje usmjeravaju erekciju. Kad je hladno, dolazi do pritiskanja krvnih žila i tako se smanjuje protok krvi.

Otkrila je kako hladnoća može utjecati i na orgazam kod muškaraca. Naime, kad je hladno, treba im duže da ga postignu, a to se ne događa isključivo zbog fizioloških razloga:

Hladnoća jako ometa prilikom seksa. Umjesto da se koncetrirate na isti, cijelo vrijeme razmišljate o tome kako biste se mogli zagrijati. Takvo ometanje automatski odgađa orgazam jer se teško fokusirati na dvije stvari istovremeno.

>> Pogledajte video o četiri mjesta koja ne smijete dodirivati na ženi tijekom seksa