Imala sam seks za jednu noć i sad ne znam je li otac moj dečko ili misteriozni muškarac

Kolumnistica The Suna u rubrici "Draga Deidre" susrela se sa zanimljivom životnom dilemom.

"Draga Deidre, imala sam seks za jednu noć i ostala sam trudna. Imam dečka, a muškarac s kojim sam se seksala i ja nismo u kontaktu.

Imam 26 godina i sve se dogodilo tijekom vikend seminara u jednom hotelu izvan grada. Iza mene je nekoliko zaista loših mjeseci, mama mi je bolesna i s dečkom se stalno svađam i prekidam, tako da mi je ovo putovanje dobro došlo.

Kolege i ja uživali smo na bazenu i u spa centru navečer. Prvu sam večer primijetila muškarca koji je sjedio za barom, gledao i smiješio mi se.

Drugu večer mi je prišao, malo smo popričali i zadržali se u razgovoru nakon što su nam kolege otišli na spavanje.

Soba mu je bila blizu moje i na povratku me pozvao kod sebe na kavu.

Bio je dobar, pristojan, bilo mi je malo hladno i bila sam mrvicu pripita. Brzo smo završili u krevetu i poseksali smo se.

Bilo mi je lijepo i uživala sam i vratila sam se u svoju sobu oko četiri ujutro. Rano smo otišli iz hotela i, da budem iskrena, nisam uopće pomislila više na njega. Bilo nam je lijepo, u glavi sam si rekla to je "one night stand" i to je bilo to.

Sljedeći tjedan sam se pomirila s dečkom i sve je nekako krenulo dobro.

Sada sam trudna četiri mjeseca, otkrila sam to prije deset dana.

Menstruacije su mi inače neredovite i nije neobično da mi jedna izostane. Tek kada sam jedno jutro povratila, upalio mi se alarm.

Moj "dečko za jednu noć" je stariji od mene dosta, negdje je u četrdesetima.

Ne znam kako se preziva, gdje živi i gdje radi. Znam mu samo ime, a ono je jako uobičajeno.

Osjećam se užasno krivom i ne znam što učiniti. Moj je dečko sjajan, kaže da će me podržati i da se ne brinem za financije i jako se veseli očinstvu. Ima 29 godina.

Ne mogu se suočiti stime da mu priznam kako razmišljam o tome da možda on nije otac. Bilo bi mi užasno da ostanem samohrana majka koja ne zna tko je otac njezinog djeteta.

DEIDRE ODGOVARA: Morate dobro razmisliti o svom životu i to morate učiniti odmah.

Želite li zaista to dijete? Ako želite, onda je najbolji praktični savjet koji vam mogu dati da prihvatite da je velika šansa da je vaš dečko otac, naravno, pod pretpostavkom da ste s njim u to doba uopće imali odnose.

Brižni roditelji koji djetetu pruže topli dom i ljubav znače puno više od puke biologije.

Ali to bi značilo da je vaša veza snažna i da možete čuvati tajnu cijeli život. Bilo bi jako okrutno reći istinu nakon nekog vremena ili puno godina.

Ako želite dijete, ali niste imali odnose s dečkom u doba kada ste ostali trudni, shvatit će i sam nakon nekog vremena, pa je u tom slučaju najbolje da budete iskreni i kažete mu sada. Neki su muškarci velikog srca i imaju dovoljno ljubavi da podižu dijete drugog muškarca.

Ali ako imate dvojbe, trebali biste sada razgovarati s dečkom o tome da i da uopće nastavite trudnoću.

