'Obitelj mi brani da provedem božićne praznike s dečkom'

Svoje je probleme podijelila sa seksualnom terapeutkinjom i koluministicom The Suna, Deidre.

"Moja obitelj želi da budem s njima za Božić, ali onda neću moći podijeliti svoje vrijeme između njegove i moje obitelji, baš kako je i on htio. Ja imam 18 godina, a on 19."

Mojoj obitelji ne smeta što on dolazi kod nas, ali ne žele da ja idem u njegovu kuću.

"Dečko mi kaže da im jednostavno kažem kakvi su nam planovi i da budem iskrena, ali baš se mučim s tim. Ne znam što reći njemu i njegovoj obitelji. Osjećam se kao da me obitelj tretira još kao dijete."

Deidre odgovara: "Nije lako prekinuti obiteljske tradicije i navike, ali počnite što prije, korak po korak. Duboko udahnite i jednostavno recite: 'Ove godine za Božić učinit ću nešto drukčije'. Odrasla ste osoba i možete odlučivati za sebe. Možda jutro možete provesti sa svojom obitelji, a popodne otići kod dečka. Recite roditeljima da će te ih uvijek voljeti, ali nemojte zvučati kao da od njih tražite dopuštenje."

